Сергей Карякин: На «Дакаре» нет времени ни на что кроме гонки

Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал о своих планах на ближайшие дни.

«Завтра, 28 декабря, рано утром, прилетаю в Аргентину, сразу еду в порт забирать технику (квадроцикл и техничку отправили на пароме еще в конце ноября из Франции). Затем возвращаюсь в Буэнос-Айрес, встречаю моего механика Сергея Говорухина. Около 20.00 мы планируем стартовать в Асунсьон. Сейчас строю маршрут, между столицами Аргентины и Парагвая 1274 км, навигатор пишет, что дорога займет у нас порядка 15 часов. 29 декабря выгрузим квадроцикл, предварительно пройдем стартовый и регистрационный контроль, установим недостающее оборудование. Дальше уже долгожданный старт

Друзья, сейчас, и тем более во время гонки, я не смогу отвечать на ваши сообщения. Я буду заходить в сеть, писать ежедневный отчет, но пообщаться с вами точно не смогу. Прошу понять меня правильно: у меня не будет на это времени. Но я обязательно прочту ваши слова поддержки позже.

Фото опубликовано Sergey Karyakin (@snagracing) Дек 27 2016 в 3:42 PST

Вторая неделя дается легче, чем первая – привыкаешь. Привыкаешь жить в другом измерении. У тебя жесткий график: приехал, дал задание технику, пошел в номер, разделся, помылся, постирал вещи, поработал с «легендой»... На гонке нет времени ни на что кроме гонки. Даже некогда подумать о чем-то другом. В обыденной жизни ты живешь, и каждый день какие-то проблемы: дом, семья, работа, кредиты, а тут – только гонка и все. После финиша наступает определённая апатия, потому что темп жизни в одночасье падает в три раза. Складывается ощущение, что ты как-то бесцельно живешь, поэтому начинаешь ускоряться: быстрее, быстрее, по полной загрузить каждый день, чтобы не ощущать себя бесполезным. Я вижу в этих ощущениях плюсы», - написал Карякин в инстаграме.

Фото опубликовано Sergey Karyakin (@snagracing) Дек 26 2016 в 10:45 PST

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.