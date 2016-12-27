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Адриано Галлиани: Трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе к форварду «россонери» Луису Адриано со стороны московского «Спартака».

«Не хочу делать громких заявлений, но трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен», – цитирует Галлиани агентство «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

За миланский клуб Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».

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