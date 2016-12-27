«Милан» и «Рома» поборются за Уилшера

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут», может переехать в чемпионат Италии.



Как сообщает Goal, «Милан» и «Рома» готовятся приобрести игрока сборной Англии летом 2017 года. Отмечается, что причиной интереса к футболисту является его контракт с «пушкарями», который истекает в 2018 году.



Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего англичанина были заинтересованы в «Барселоне», однако, игрок решил остаться в команде Арсена Венгера.



В нынешнем сезоне Уилшер сыграл за «Борнмут» во всех турнирах 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 23 млн евро.

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