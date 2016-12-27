«Ак Барс» – СКА. Коскинен в воротах, Рукавишников в первом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч
регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Рукавишников - Войнов, Ковальчук -
Дацюк - Плотников;
Второе звено: Зуб - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев
- Херсли, Широков - Коскиранта - Барабанов;
Четвертое звено: Чудинов, Хохлачев - Каблуков - Кетов.
Напомним, матч пройдет 27 декабря и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Ак Барс - СКА - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Дадонов 2:23 (0:1).
Место и дата
27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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