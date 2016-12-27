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«Ак Барс» – СКА. Коскинен в воротах, Рукавишников в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Рукавишников - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Зуб - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Яковлев - Херсли, Широков - Коскиранта - Барабанов;

Четвертое звено: Чудинов, Хохлачев - Каблуков - Кетов. 

Напомним, матч пройдет 27 декабря и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Ак Барс - СКА - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Дадонов 2:23 (0:1).

Место и дата

27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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