Защитник «Атлетика» Альварес, страдающий раком, успешно перенес операцию

Как сообщает официальный сайт «Атлетика» из Бильбао, защитник Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичек.



Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у игрока были обнаружены несколько дней назад, после чего было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве.



Во вторник игрок перенес операцию по удалению пораженного яичка, и она прошла успешно и без осложнений. Футболист баскского клуба будет находиться в клинике еще сутки, а утром 28 декабря будет выписан. Сроки возвращения защитника в строй не сообщаются.



Напомним, 21-летний Альварес дебютировал за первую команду «Атлетика» в нынешнем сезоне и провел 16 матчей во всех турнирах.