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Защитник «Атлетика» Альварес, страдающий раком, успешно перенес операцию

Источник:  ФК «Атлетик» (Бильбао)Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Атлетика» из Бильбао, защитник Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичек.

Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у игрока были обнаружены несколько дней назад, после чего было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве. 

Во вторник игрок перенес операцию по удалению пораженного яичка, и она прошла успешно и без осложнений. Футболист баскского клуба будет находиться в клинике еще сутки, а утром 28 декабря будет выписан. Сроки возвращения защитника в строй не сообщаются.

Напомним, 21-летний Альварес дебютировал за первую команду «Атлетика» в нынешнем сезоне и провел 16 матчей во всех турнирах.

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