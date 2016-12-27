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Карякин показал, как собирается квадрацикл перед «Дакаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 показал как собиралась его техника перед ралли-марафоном.


Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

 

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