Карякин показал, как собирается квадрацикл перед «Дакаром»
Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 показал как собиралась его техника перед ралли-марафоном.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически