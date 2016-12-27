Защитник «Химок» Шумских приглашен на просмотр в «Амкар»

Защитник футбольного клуба «Химки» Алексей Шумских получил приглашение на просмотр в «Амкар».

«С командой Гаджи Гаджиева, идущей сейчас на шестом месте в чемпионате России, наш футболист проведет тренировочный сбор в Турции с 22 по 31 января», - говорится на официальном сайте «Химок».

Напомним, Шумских перешел в «Химки» в феврале прошлого года и провел за команду 68 матчей, в которых забил три мяча. По итогам первой части сезона он признан болельщиками лучшим игроком.