Васин в ЦСКА будет выступать под пятым номером
Защитник Виктор Васин, вернувшийся в ЦСКА из аренды в «Уфе», будет выступать под пятым номером, сообщает пресс-служба армейцев.
«Виктор Васин после возвращения в ЦСКА будет выступать под прежним 5-м номером. С возвращением, Витя», – сообщает твиттер ЦСКА.
Виктор Васин после возвращения в #ЦСКА будет выступать под прежним 5-м номером. С возвращением, Витя! pic.twitter.com/hisTeQdMl1— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 декабря 2016 г.
28-летний футболист был арендован «Уфой» летом до конца сезона. Защитник провел в составе уфимского клуба 17 матчей.
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