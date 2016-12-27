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Васин в ЦСКА будет выступать под пятым номером

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Защитник Виктор Васин, вернувшийся в ЦСКА из аренды в «Уфе», будет выступать под пятым номером, сообщает пресс-служба армейцев.

«Виктор Васин после возвращения в ЦСКА будет выступать под прежним 5-м номером. С возвращением, Витя», – сообщает твиттер ЦСКА.

28-летний футболист был арендован «Уфой» летом до конца сезона. Защитник провел в составе уфимского клуба 17 матчей.

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