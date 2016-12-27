Дьяков может вернуться в московское «Динамо»

Защитник Виталий Дьяков может вернуться в «Динамо», которому принадлежат права на футболиста.



В январе защитник расторгнет контракт с «Томью» из-за задолженностей по заработной плате и с большой долей вероятности вернется в московскую команду, с которой у него действует соглашение до лета 2018 года.



Если у футболиста будет достойное предложение из РФПЛ, то московский клуб отпустит Дьякова.



Напомним, что летом Дьяков перешел в «Томь» из «Динамо» на правах аренды.