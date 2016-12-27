Владимир Лукин: Не исключаю вариант, при котором нас не допустят на Паралимпиаду-2018

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал для «Советского спорта» шансы ПКР добиться отмены дисквалификации российских паралимпийцев.

«До 12 января мы должны отправить свои комментарии по дорожной карте. После этого они (представители Международного паралимпийского комитета - ред.) отправят свои пожелания. После этого мы должны понять временные сроки. Рассчитаны ли они на Паралимпиаду в Корее или нет. Мы не исключаем такой вариант, что участие российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года они не рассматривают.



Мы будем в любом случае развивать наш спорт. Мы будем участвовать во всех соревнованиях. Мы будем развивать паралимпийское движение, и оно будет развиваться независимо от того, как быстро мы договоримся с нашими партнёрами о возвращении нашей сборной на Паралимпиады».

Напомним, что 7 августа глава МПК Филип Крэйвен объявил об отстранении Паралимпийского комитета России от международных соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.