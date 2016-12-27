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Алексей Сорокин: Надеемся, стадион в Петербурге сдадут до нового года

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о сроках сдачи в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове.

- Обещали стадион сдать в 2016 году, а год еще не закончился - до нового года, надеемся, сдадут. Время еще есть, поэтому ждем, но в любом случае стадионы в Петербурге и Сочи надо будет приводить в полностью оснащенное состояние. Поэтому еще какое-то время займут пусконаладка и адаптация к требованиям ФИФА. Тестовые матчи в Сочи и в Петербурге запланированы на 28 марта и начало апреля соответственно, - передает слова Сорокина ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что сдачу работ на новом петербургском стадионе продлили до 31 марта. Кроме того, власти Петербурга заключили дополнительный контракт с генподрядчиком стадиона на Крестовском острове суммой в 952 миллиона 86 тысяч рублей.

«Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года в чемпионате России против «Урала».

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей. 

Мы строили, строили и наконец построили! Почти. Чуть-чуть осталось. На 950 млн

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