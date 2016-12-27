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СБР обратился к авиакомпаниям и отелям Тюмени с просьбой о содействии болельщикам

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Союз биатлонистов России обратился к руководству авиакомпаний и отелей в Тюмени с просьбой о содействии биатлонным болельщикам, сообщает официальный сайт СБР.

«Уважаемые господа, Союз биатлонистов России обращается к вам с просьбой о содействии в решении проблемы, возникшей в связи с переносом из России 8–го этапа Кубка мира по биатлону.

В настоящее время многие болельщики, планировавшие поддержать команду в Тюмени, вынуждены отменить поездку - сдать авиа- или железнодорожные билеты и отказаться от номера в гостинице. В некоторых случаях возврат средств или их частичная компенсация не предусмотрены стандартными положениями ваших компаний.

Убедительно просим вас откликнуться на исключительные обстоятельства, ставшие причиной отказов от поездки в Тюмень, и рассмотреть возможность компенсации стоимости билетов обратившимся к вам гражданам. Для многих из них средняя сумма за билет является существенной, тем более в случае семейной поездки.

В свою очередь, оргкомитет этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени уже сообщил о начале возврата денежных средств за билеты на соревнования. Перенос этапа из России в марте 2017 года стал результатом решения, принятого в интересах национальной сборной команды и с целью защиты отечественного биатлона как одного из самых популярных зимних видов спорта в стране.

Уверен, что мы можем рассчитывать на ваше понимание в данной непростой ситуации, сложившейся на мировой спортивной арене, и ваш дружественный шаг навстречу согражданам, которые искренне поддерживают российских биатлонистов. Искренне надеемся на ваше понимание и содействие», - отметил президент СБР Александр Михайлович Кравцов.

Напомним, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 9 по 12 марта 2017, после заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. 

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