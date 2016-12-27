Агент Адриано: Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом

Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал об отношении своего клиента к московскому «Спартаку» и его главному тренеру Массимо Каррере.



«На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в «Спартак», у игрока действует договор с «Миланом». Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом», – цитирует агента ТАСС.



Ранее сообщалось, что бразильский нападающий заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.



За миланский клуб Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».



Адриано Галлиани: Трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен



Александр Мостовой: Луис Адриано сам на себя не похож



Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ