Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Ак Барс0 : 1СКА
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Лада4 : 1Салават Юлаев
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Адриано: Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом

Источник:  ТАССКомментарии

Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал об отношении своего клиента к московскому «Спартаку» и его главному тренеру Массимо Каррере.

«На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в «Спартак», у игрока действует договор с «Миланом». Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом», – цитирует агента ТАСС. 

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

За миланский клуб Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».

Адриано Галлиани: Трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен

Александр Мостовой: Луис Адриано сам на себя не похож

Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Джикия: Кутепов – это лучший российский защитник в лигеНовичок «Спартака», защитник Георгий Джикия рассказал о конкурентах в команде.Денис Глушаков: Команда выучила итальянский матКапитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как главный тренер команды Массимо Каррера общается с игроками.Дьяков может вернуться в московское «Динамо»Защитник Виталий Дьяков может вернуться в «Динамо», которому принадлежат права на футболиста.Зидан вернет из «Айнтрахта» 19-летнего защитника на замену ПепеЗащитник мадридского «Реала» Пепе может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Marca.«Анжи» объявил о предстоящей продаже ведущих игроковОб этом говорится в официальном заявлении клуба.Защитник «Химок» Шумских приглашен на просмотр в «Амкар»Защитник футбольного клуба «Химки» Алексей Шумских получил приглашение на просмотр в «Амкар».«Милан» и «Рома» поборются за УилшераПолузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут», может переехать в чемпионат Италии.Адриано Галлиани: Трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможенГенеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе к форварду «россонери» Луису Адриано со стороны московского «Спартака».Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛДжикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Арсенал»: Клуб ведет переговоры с Комбаровым, Дьякова в команде точно не будетПрезидент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым.Сусо: Хочу продлить контракт с «Миланом», меня больше ничего не интересуетИспанский полузащитник «Милана» Сусо заявил, что близок к продлению контракта с итальянским клубомАгент: «Спартак» может купить Йоветича? Любому игроку очень тяжело покинуть ИталиюАгент Томислав Эрцег, представляющий агентство LIAN SPORTS, которое занимается делами нападающего «Интера» Стевана Йоветича, прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Спартака».Моуринью заблокировал трансфер Марсьяля в «Севилью»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mail.«Реал» установил ценник на Хамеса РодригесаРуководство мадридского «Реала» готово отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в другой клуб летом 2017 года.«Спартак» пытается снизить цену на СамедоваПереход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за того, что красно-белые хотят уменьшить сумму трансфера, сообщает «Спорт день за днем».«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за Алекса СандроЗащитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Calciomercato.com.Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»«Советский спорт» оценивает вероятность переезда капитана сборной Голландии из Мюнхена в Россию.Георгий Джикия: Хотелось бы взять в «Спартаке» 14-й номерНовичок «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что хотел бы играть в московском клубе под 14-м номером.Денис Попов: Нельзя однозначно говорить, получится у Ниасса в ЦСКА или нетБывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что форвард «Эвертона» Бай Умар Ниассе может стать хорошим приобретением для армейцев.«Валенсия», «Интер» и «Марсель» претендуют на Оби МикелаПолузащитник «Челси» Джон Оби Микел может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы