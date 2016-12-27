Денис Глушаков: Команда выучила итальянский мат

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как главный тренер команды Массимо Каррера общается с игроками.

«Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.

Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают из России, то наши слова знают, так и мы здесь», - сказал Глушаков в эфире «Спорт FM».