Вениамин Мандрыкин: Как говорить об уровне мирового футбола, если только 2 человека выигрывают «Золотой мяч»

Бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин, обсуждая тему «Золотого мяча», заявил, что уровень футбола стал ниже.



«Уровень мирового футбола стал ниже, чем 15-20 лет назад. О чем мы говорим, если только 2 человека 9 лет подряд выигрывают «Золотой мяч»?

В мире всего 2 человека, которые играют в футбол на высоком уровне. Вы посмотрите, если вы журналист, специалист, как такое может быть? Это же безобразие! И это не потому, что они лучше тех, кто играл 15-20 лет назад, а потому что сейчас все остальные хуже, чем эти двое. Они же не лучшие среди примерно равных – они на десять голов лучше остальных. Раньше, когда играли футболисты уровня Роналдиньо, Роналдо, Шевченко, Зидана, Роналду и Месси не получали бы эти «Золотые мячи» на протяжении 9-ти лет подряд», – цитирует Мандрыкина «Евро-Футбол.Ру».