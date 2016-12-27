Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Ак Барс0 : 1СКА
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Лада4 : 1Салават Юлаев
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Каменский: Назову поражение от канадцев достойным

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Глава Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от команды Канады (3:5) на Молодежном чемпионате мира.

«Назову поражение от канадцев достойным. Это первый матч на турнире, нужно забыть его и играть дальше. Главное, разобрать ошибки, сделать правильные выводы и настраиваться на следующие встречи.

Уровень команд очень серьезный. Помимо нас и канадцев, на золото претендуют и шведы, и чехи, и финны. Но настраиваться нужно одинаково на всех соперников, проиграть можно кому угодно», - сказал Каменский в интервью Lenta.ru.

Напомним, встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В первом периоде на гол Тайсона Джоста россияне ответили точным броском Михаила Сергачева. Во второй 20-минутке у канадцев по разу отличились Дилан Строум, реализовавший численное большинство, и Николя Руа. В третьем периоде на шайбы Мэтью Барзала и Дилана Строума (оба реализовали лишнего игрока) россияне ответили голами Кирилла Капризова, также реализовавшего большинство, и Егора Рыкова.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.

Матч

Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы:

Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).

Место и дата

27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Цинизм по-канадски. Почему России не позволили начать матч с минуты молчанияЦинизм по-канадски. Почему России не позволили начать матч с минуты молчанияЖесткое решение организаторов чемпионата мира в ответ на желание наших игроков почтить память людей, погибших в авиакатастрофе.Борис Майоров: В матче с Канадой наши голову потеряли! Делали недопустимые ляпыБорис Майоров: В матче с Канадой наши голову потеряли! Делали недопустимые ляпыДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о старте сборной России на молодежном чемпионате мира.Владимир Плющев: Против Канады «молодежка» неудачно сыграла в меньшинствеЗаслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение молодежной сборной страны в матче с Канадой (3:5).Кирилл Капризов: В игре с Канадой нам помешали неоправданные удаленияНападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов прокомментировал поражение команды в матче с Канадой (3:5).Мэтью Барзал: Не могу сказать, что у Канады было больше преимущество в матче с РоссиейНападающий молодежной сборной Канады Мэтью Барзал прокомментировал победу своей команды в матче с Россией.Дилан Строум: То, что мы забросили 5 шайб Самсонову, говорит о силе канадской командыНападающий молодежной сборной Канады Дилан Строум прокомментировал победу своей команды над россиянами (5:3).Михаил Сергачев: Канадцы были хороши только в первом периоде, должны были выигрывать этот матчЗащитник молодежной сборной России Михаил Сергачев поделился впечатлениями от стартового матча молодежного чемпионата мира с Канадой (3:5).Денис Гурьянов: Временами канадцам везло чуть больше, чем намНападающий молодежной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал поражение команды в матче с Канадой (3:5).Валерий Брагин: Моментами хорошо играли, бились до концаГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче с Канадой (3:5).Валерий Брагин: Вот зачем мы помогали канадцам забивать голы?Валерий Брагин: Вот зачем мы помогали канадцам забивать голы?Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал матч против Канады (3:5).Доминик Дюшарм: Мы сыграли по-хорошему агрессивноГлавный тренер молодежной сборной Канады Доминик Дюшарм после победы над сверстниками из России в матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.«Зачем Рыков начал издеваться над запасными Канады?» Взгляд на матч из-за океана«Зачем Рыков начал издеваться над запасными Канады?» Взгляд на матч из-за океанаОбозреватель «Советского спорта» изучил, как на поединок Канада – Россия (5:3) отреагировали заокеанские СМИ.МЧМ. Латвия – Россия. Начало текстовой трансляции – 00:00 мскВ ночь со вторника на среду по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем втором матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Латвии.Россияне проиграли канадцам? Отлично! Идем по золотому графику БрагинаРоссияне проиграли канадцам? Отлично! Идем по золотому графику БрагинаШесть лет назад наша «молодежка» также начала чемпионат мира с поражения от канадцев. Но в итоге вернулась домой с медалями высшей пробы.«Удар Тайсона. Нокдаун?» Как Россия проиграла совсем не страшной Канаде«Удар Тайсона. Нокдаун?» Как Россия проиграла совсем не страшной КанадеСборная России стартовала на молодежном чемпионате мира, уступив в первом матче канадцам – 3:5.Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМСборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМХоккеисты сборной России в своем первом матче молодежного чемпионата мира проиграли сверстникам из Канады.Сборные России и Канады после первого периода играют вничью в матче МЧМХоккеисты сборной России после первого периода играют вничью с командой Канады в своем стартовом матче молодежного чемпионата мира.Михаил Сергачев забросил первую шайбу сборной России на молодежном ЧМЗащитник сборной России Михаил Сергачев стал автором первой заброшенной шайбы своей команды на стартовавшем в Канаде молодежном чемпионате мире.МЧМ. Канада – Россия – 5:3. Как это былоВ ночь с понедельника на вторник по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем стартовом матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Канады.Чехи вырвали победу у финнов в матче молодежного ЧМХоккеисты сборной Чехии в своем первом матче молодежного чемпионата мира нанесли поражение команде Финляндии.

Канада (U-20)
Канада (U-20)календарьстатистика
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости