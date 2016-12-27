Валерий Каменский: Назову поражение от канадцев достойным

Глава Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от команды Канады (3:5) на Молодежном чемпионате мира.

«Назову поражение от канадцев достойным. Это первый матч на турнире, нужно забыть его и играть дальше. Главное, разобрать ошибки, сделать правильные выводы и настраиваться на следующие встречи.

Уровень команд очень серьезный. Помимо нас и канадцев, на золото претендуют и шведы, и чехи, и финны. Но настраиваться нужно одинаково на всех соперников, проиграть можно кому угодно», - сказал Каменский в интервью Lenta.ru.

Напомним, встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В первом периоде на гол Тайсона Джоста россияне ответили точным броском Михаила Сергачева. Во второй 20-минутке у канадцев по разу отличились Дилан Строум, реализовавший численное большинство, и Николя Руа. В третьем периоде на шайбы Мэтью Барзала и Дилана Строума (оба реализовали лишнего игрока) россияне ответили голами Кирилла Капризова, также реализовавшего большинство, и Егора Рыкова.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.