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Георгий Джикия: Кутепов – это лучший российский защитник в лиге

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Новичок «Спартака», защитник Георгий Джикия рассказал о конкурентах в команде.

– Рассчитываете закрепиться в основном составе?
– Конечно, рассчитываю. Я хочу играть и готов конкурировать.

– Таски, возможно, покинет «Спартак», но есть Кутепов — молодой россиянин на этой позиции редкое явление для топ-клубов.
– Редкое, но меткое. Познакомился с ним в сборной: отличный парень и очень хороший защитник. В «Спартаке» просто так не играют, он доказал свое право на это. На мой взгляд, Кутепов - это лучший российский защитник в лиге.

– Для вас важно, чтобы в воротах играл Селихов?
– В воротах будет играть тот, кого поставит тренер. Если это будет Селихов, я, конечно, буду не против. У него есть лидерские качества, что очень важно для вратаря. Может напихать, наорать. Селихов хочет играть и будет доказывать, что он номер один. У нас обоих очень хорошие конкуренты, остается только тренироваться и бороться за место в составе.

Напомним, что Джикия подписал контракт с московским «Спартаком» в понедельник. Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое вступает в силу 27 декабря. 

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