Защитник «Шахтера» Шевчук завершил карьеру

Как сообщает официальный сайт донецкого «Шахтера», защитник Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру.

Спасибо за все, Слава! 👏 После более чем 12 лет в «Шахтере» Вячеслав #Шевчук завершает карьеру игрока в клубе. ⚒ https://t.co/Iwh3uj3jEG pic.twitter.com/sBTxLBYCUE — FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 27 декабря 2016 г.

Напомним, футболист выступает за украинский клуб с 2000 года. За это время он выиграл вместе с командой семь раз чемпионат страны, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды - Суперкубок, а в сезоне 2008/09 - Кубок УЕФА. На его счету 239 матчей и 4 гола.

Стоит отметить, что в 37 лет Шевчук был назначен капитаном национальной сборной и установил рекорд в истории этой команды. Всего за сборную Украины он провел 56 матчей.