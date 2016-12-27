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Защитник «Шахтера» Шевчук завершил карьеру

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Как сообщает официальный сайт донецкого «Шахтера», защитник Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру.

Напомним, футболист выступает за украинский клуб с 2000 года. За это время он выиграл вместе с командой семь раз чемпионат страны, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды - Суперкубок, а в сезоне 2008/09 - Кубок УЕФА. На его счету 239 матчей и 4 гола.

Стоит отметить, что в 37 лет Шевчук был назначен капитаном национальной сборной и установил рекорд в истории этой команды. Всего за сборную Украины он провел 56 матчей.

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