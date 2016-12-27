Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Ак Барс0 : 1СКА
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Лада4 : 1Салават Юлаев
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренеры «Локомотива» Пашинин, Лоськов и Алексеев прошли стажировку в «Атлетико»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии
Тренеры «Локомотива» Пашинин, Лоськов и Алексеев прошли стажировку в «Атлетико»
Источник: ФК «Локомотив»

В конце декабря тренеры футбольного клуба «Локомотив» Олег ПашининДмитрий Лоськов и Сергей Алексеев прошли стажировку в мадридском «Атлетико», сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Программа поездки получилась насыщенной. Мы пообщались с техническим и спортивным директором клуба, тренерами и ознакомились с системой работы клуба. 
У «Атлетико» есть несколько тренировочных баз, на которых занимаются команды разных возрастов. На одной из них мы и наблюдали тренировки основного состава и команд академии. В «Атлетико» структура академии выстроена таким образом, что каждый возраст представлен несколькими командами. Это сделано для того, чтобы увеличить количество детей, занимающихся футболом и выборку футболистов в каждом возрасте. 
Эмоции от увиденного в тренировочном процессе на самом деле зашкаливают. Система подготовки игроков выстроена на очень высоком уровне. Весь клуб работает по одной методике: от школы до «основы», - поделился впечатлениями тренер по физ подготовке Сергей Алексеев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛДжикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Сауль: Надеемся, что в 2017 году дела у «Атлетико» сложатся лучшеПолузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес подвел итоги 2016 года, отметив, что в команде никто не расстроен.«Спартак» пытается снизить цену на СамедоваПереход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за того, что красно-белые хотят уменьшить сумму трансфера, сообщает «Спорт день за днем».«Локомотив» предлагает 3,5 миллиона евро за Кверквелию«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии. Пока стороны не сошлись в сумме трансфера.Виктор Панченко возглавил селекционно-аналитический департамент «Локомотива»Виктор Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента «Локомотива», сообщается на официальном сайте столичного клуба.«Челси» хочет приобрести у «Атлетико» Облака на замену КуртуаГолкипер «Атлетико» Ян Облак может стать игроком «Челси». Об этом сообщают испанские СМИ.Роман Шишкин: Любви, удачи и крутых каникул (видео)В преддверии Нового года защитник «Локомотива» Роман Шишкин обратился к болельщикам.Диего Коста: Мне нравилось играть с «Реалом» против Пепе и Серхио РамосаФорвард «Челси» Диего Коста вспомнил, как играл за «Атлетико» против «Реала».Илья Геркус: В наступающем году добавим еще одну команду – «Локомотив-2»В РГУФКЕ прошла новогодняя ёлка для воспитанников клубной Академии «Локо». Ребята из черкизовского и перовского отделений школы поздравил президент клуба Илья Геркус.Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаИз любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаАндрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» - с Новосельцевым, а сегодня стал игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.Диего Симеоне: Переживаю те же эмоции, но люди уже говорят о моем уходе из «Атлетико»Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о возможном уходе из испанского клуба.Юрий Семин: Основной состав «Локомотива» должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академииГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением о кадровой политике клуба. Он считает, что основную команду должны регулярно пополнять воспитанники академии.Гризманн и Алексис Санчес могут стать одноклубникамиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен серьезно укрепить состав своей команды в летнее трансферное окно.ЦСКА вошел в шестерку лучших европейских команд по среднему показателю пропущенных мячей за игруМосковский ЦСКА вошел в шестерку лучших команд европейских чемпионатов по среднему показателю пропущенных голов за матч с начала сезона 2016/17. Об этом сообщает uefa.com.Агент: «Локомотив» проявляет интерес к Оздоеву, но конкретного предложения не былоАгент футболиста «Рубина» Магомеда Оздоева Азор Гаргаев рассказал, что к полузащитнику проявляет интерес московский «Локомотив».Арены в Краснодаре, Каспийске и Черкизово сохранят лицензии«Анжи», Краснодару» и «Локомотиву» дали месяц на интеграцию с идентификацией.Илья Геркус: Могут ли «Локо» запретить играть на домашней арене? Мы всегда будем играть на своем стадионеПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что у домашней арены команды могут отнять лицензию.Антуан Гризманн: Нет никакого желания играть в «Реале»Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн даже не рассматривает вариант перехода в «Реал», а заканчивать карьеру хочет в США – в команде Дэвида Бекхэма.Семин построит рекордный хоровод на стадионе «Локомотива»Организаторы новогоднего фестиваля на стадионе «Локомотив» намерены установить рекорд, устроив самый большой хоровод на спортивных сооружениях, с соответствующей записью в Книге рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте железнодорожников.Ринат Билялетдинов: Желание вернуться в «Локомотив» есть, но есть ли возможность?Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов был бы не против вернуться в московский «Локомотив».

Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Олег Пашинин
Олег Пашининвсе новости
Дмитрий Лоськов
Дмитрий Лоськоввсе новости