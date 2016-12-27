Тренеры «Локомотива» Пашинин, Лоськов и Алексеев прошли стажировку в «Атлетико»
В конце декабря тренеры футбольного клуба «Локомотив» Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Сергей Алексеев прошли стажировку в мадридском «Атлетико», сообщает пресс-служба железнодорожников.
«Программа
поездки получилась насыщенной. Мы
пообщались с техническим и спортивным
директором клуба, тренерами и ознакомились
с системой работы клуба.
У «Атлетико» есть несколько тренировочных баз, на которых занимаются команды разных возрастов. На одной из них мы и наблюдали тренировки основного состава и команд академии. В «Атлетико» структура академии выстроена таким образом, что каждый возраст представлен несколькими командами. Это сделано для того, чтобы увеличить количество детей, занимающихся футболом и выборку футболистов в каждом возрасте.
Эмоции от увиденного в тренировочном процессе на самом деле зашкаливают. Система подготовки игроков выстроена на очень высоком уровне. Весь клуб работает по одной методике: от школы до «основы», - поделился впечатлениями тренер по физ подготовке Сергей Алексеев.