«Автомобилист» проиграл «Маунтфилду» в Кубке Шпенглера, дважды ведя по ходу встречи
В матче второго тура группового этапа Кубка Шпенглера «Автомобилист» проиграл чешскому «Маунтфилду» со счетом 3:4.
В составе победителей по две шайбы забросили Рихард Ярушек и Роман Кукумберг, а у гостей голами отметились Дмитрий Моня, Анатолий Голышев и Михаил Чайковский.
Напомним, в первом туре «Автомобилист» проиграл «Лугано» со счетом 2:4.
Таким образом в группе Торриани с тремя очками лидирует «Лугано», «Маунтфилд» идет втором, у него также три очка, «Автомобилист» – третий.
29 декабря «Автомобилист» сыграет в четвертьфинале с командой занявшей второе место в группе Каттини, в которой играют минское «Динамо», «Давос» и сборная Канады.
Кубок
Шпенглера
Группа Торриани
2-й тур
Матч
Маунтфилд - Автомобилист - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Голы:
Моня (Тимашов), 0:31 (0:1). Ярушек 4:28 (1:1 - бол.). Кукумберг (Грегорш, Беднарж), 24:51 (2:1). Голышев (Торченюк), 37:20 (2:2). Чайковски (Василевский), 39:43 (2:3 - бол.). Кукумберг (Павлик), 52:08 (3:3). Ярушек (Дзериньш), 55:55 (4:3 - бол.).
Место и дата
27 декабря 17:05, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция