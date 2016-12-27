«Автомобилист» проиграл «Маунтфилду» в Кубке Шпенглера, дважды ведя по ходу встречи

В матче второго тура группового этапа Кубка Шпенглера «Автомобилист» проиграл чешскому «Маунтфилду» со счетом 3:4.

В составе победителей по две шайбы забросили Рихард Ярушек и Роман Кукумберг, а у гостей голами отметились Дмитрий Моня, Анатолий Голышев и Михаил Чайковский.

Напомним, в первом туре «Автомобилист» проиграл «Лугано» со счетом 2:4.

Таким образом в группе Торриани с тремя очками лидирует «Лугано», «Маунтфилд» идет втором, у него также три очка, «Автомобилист» – третий.

29 декабря «Автомобилист» сыграет в четвертьфинале с командой занявшей второе место в группе Каттини, в которой играют минское «Динамо», «Давос» и сборная Канады.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

2-й тур