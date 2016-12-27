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«Автомобилист» проиграл «Маунтфилду» в Кубке Шпенглера, дважды ведя по ходу встречи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Кубка Шпенглера «Автомобилист» проиграл чешскому «Маунтфилду» со счетом 3:4.

В составе победителей по две шайбы забросили Рихард Ярушек и Роман Кукумберг, а у гостей голами отметились Дмитрий Моня, Анатолий Голышев и Михаил Чайковский.

Напомним, в первом туре «Автомобилист» проиграл «Лугано» со счетом 2:4.

Таким образом в группе Торриани с тремя очками лидирует «Лугано», «Маунтфилд» идет втором, у него также три очка, «Автомобилист» – третий.

29 декабря «Автомобилист» сыграет в четвертьфинале с командой занявшей второе место в группе Каттини, в которой играют минское «Динамо», «Давос» и сборная Канады.

Кубок Шпенглера
Группа Торриани
2-й тур

Матч

Маунтфилд - Автомобилист - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы:

Моня (Тимашов), 0:31 (0:1). Ярушек 4:28 (1:1 - бол.). Кукумберг (Грегорш, Беднарж), 24:51 (2:1). Голышев (Торченюк), 37:20 (2:2). Чайковски (Василевский), 39:43 (2:3 - бол.). Кукумберг (Павлик), 52:08 (3:3). Ярушек (Дзериньш), 55:55 (4:3 - бол.).

Место и дата

27 декабря 17:05, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция

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