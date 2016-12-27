Мирча Луческу: Считаю Жулиано лучшим игроком РФПЛ, в дальнейшем он достигнет большего

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в первые дни работы с питерской командой, отметив, что лучшим игроком РФПЛ является полузащитник «Зенита» Жулаино.



– Когда мы начали, многие игроки находились в национальных командах и приехали очень поздно. Я хотел разобраться с точным потенциалом «Зенита», поэтому у меня в распоряжении было 17 молодых футболистов. После этого начали появляться и остальные, но времени на подготовку было мало.



Часть игроков раздумывала о переходах. Команда тяжело воспринимала потерю Халка, и было достаточно сложно убедить ее, что мы можем придумать другой тип игры. Нам пришлось изменить структуру таким образом, чтобы то, что Халк делал один, мы могли бы отрабатывать командно.



– Кажется, вы ответили на все вопросы сразу. А в чем, на ваш взгляд, секрет Жулиано? Он играет так, как будто всегда был в «Зените».

– Я знаю его со времен «Днепра». Он играл во всех сборных Бразилии – юниорской, молодежной, национальной. К тому же бразильцы всегда привносят в игру нотку фантазии и импровизации. Я лично приглашал его в «Зенит» и считаю Жулиано игроком номер один в этом чемпионате. Но уверен, что в дальнейшем он достигнет большего, – сказал специалист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Жулиано провел во всех турнирах за «Зенит» 23 матча, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.

На данный момент питерский клуб занимает второе место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 35 очков.