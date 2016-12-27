Денис Глушаков: Овечкин спросил: «Почему вы не бьете издалека, у вас сил нет?»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как забивать дальние удары.
«Как
забить «Амкару» таким ударом в добавленное
время? Просто бить по воротам и все,
главное – попасть. Везение и удача
где-то сопутствовали.
Если честно, мы в России мало бьем по воротам, мало голов забивается издалека. Как-то сидели на футболе и Александр Овечкин спросил: «почему вы не бьете издалека? 20 метров до ворот, у вас сил нет или что? Бей просто, там ворота такие – 7 метров, в любой угол просто попасть и залетит».
Какой тренерский штаб не приходил в «Спартак», все говорили – бей по воротам. Но бывают такие позиции, когда ты играешь опорного полузащитника и не можешь в середине поля бить постоянно», - сказал Глушаков в эфире «Спорт FM».
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