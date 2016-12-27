Бывший помощник Скрипника возглавил «Дармштадт»

Как сообщает пресс-служба «Дармштадта», новым главным тренером команды стал экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Торстен Фрингс.



Отмечается, что сегодня, 27 декабря, немецкий специалист подписал контракт, рассчитанный до 2018 года.

Torsten Frings wird neuer Cheftrainer bei den #Lilien. Der 78-malige Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2018 beim #sv98. pic.twitter.com/B9AoTt4dWl — SV Darmstadt 98 (@sv98) 27 декабря 2016 г.

Напомним, после завершения карьеры игрока в 2012 году Фрингс проходил обучение в школе тренеров. Получив необходимую лицензию, экс-футболист был назначен ассистентом Виктора Скрипника в молодежной команде «Вердера».

С 2014 года Фрингс вместе с украинским наставником работал с главной командой бременцев до увольнения Скрипника, которое произошло в текущем сезоне.

На данный момент «Дармштадт» занимает последнее место в таблице Бундеслиги, набрав после 16-ти туров 8 очков.