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Бывший помощник Скрипника возглавил «Дармштадт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Дармштадта», новым главным тренером команды стал экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Торстен Фрингс.

Отмечается, что сегодня, 27 декабря, немецкий специалист подписал контракт, рассчитанный до 2018 года.

Напомним, после завершения карьеры игрока в 2012 году Фрингс проходил обучение в школе тренеров. Получив необходимую лицензию, экс-футболист был назначен ассистентом Виктора Скрипника в молодежной команде «Вердера».

С 2014 года Фрингс вместе с украинским наставником работал с главной командой бременцев до увольнения Скрипника, которое произошло в текущем сезоне.

На данный момент «Дармштадт» занимает последнее место в таблице Бундеслиги, набрав после 16-ти туров 8 очков.

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