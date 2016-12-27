Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Ак Барс2 : 3СКА
Футбол  Ливерпуль2 : 1Сток Сити
Хоккей  Лада6 : 4Салават Юлаев
Хоккей  Йокерит2 : 2Динамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лада» обыграла «Салават», команды на двоих забросили 10 шайб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» на домашнем льду обыграла «Салават Юлаев» со счетом 6:4.

В составе победителей дубль оформил Василий Стрельцов и по разу отличились Денис Зернов, Виктор Комаров, Никита Филатов и Масим Рыбин, а у гостей шайбы забросили Игорь Григоренко, Дмитрий Мальцев, Энвер Лисин и Дмитрий Макаров.

«Салават» с 72 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Лада» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 52 очка.

В следующем туре команда из Тольятти 3 января примет магнитогорский «Металлург», а подопечные Игоря Захаркина также сыграют с «Магниткой», но пятью днями ранее.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Лада - Салават Юлаев - 6:4 (4:1, 1:0, 1:3)

Голы:

Зернов 3:43 (1:0). Комаров (Филатов), 5:36 (2:0). Григоренко 11:08 (2:1). Стрельцов В. (Мокшанцев), 11:59 (3:1). Стрельцов В. (Бочаров), 13:53 (4:1). Филатов (Иванов, Шенфельд), 36:00 (5:1). Рыбин (Белоусов), 41:32 (6:1). Мальцев (Гареев), 44:03 (6:2). Лисин (Бодров Е.), 47:01 (6:3). Макаров Д. (Корнеев), 48:06 (6:4).

Место и дата

27 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ак Барс» – СКА. ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют казанский «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга.«Ак Барс» – СКА. Коскинен в воротах, Рукавишников в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».КХЛ. «Лада» – «Салават Юлаев», «Ак Барс» – СКА и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Джефф Плэтт: Я вернулся в ЦСКА исключительно ради завоевания Кубка ГагаринаНападающий ЦСКА Джефф Плэтт рассказал, почему вернулся в московский клуб, а также поделился мнением об игре СКА.«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКА«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКАОдин все еще ждет от СКА зарплату, другой уже 15 лет занимается джиу-джитсу – но оба по-прежнему любят Россию.Александр Кожевников: В КХЛ у СКА конкурентов нетДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у питерского СКА нет конкурентов в КХЛ.КХЛ выбрала на Матч звезд Войнова, Филатова и ЗариповаДепартамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звезд 2017 в Уфе.«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев – о сходствах Захаркина и Брагина, неудачном старте уфимцев в КХЛ, и злобной канадской публике.Дмитрий Квартальнов: У нас не нашлось игрока, способного переломить плохой матчГлавный тренер ЦСКА после поражения от «Локомотива» сравнил этот матч с ярославским и рассказал, когда ждет возвращения травмированныхАлексей Кудашов: У нас овертаймы «три на три» проходят скучнее, чем за океаномПосле победы над ЦСКА (3:2 Б) главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов оценил игру как равную и поделился впечатлениями о новом формате овертаймов.Поквитались и в МосквеПоквитались и в МосквеБольше трех лет железнодорожники не могли победить ЦСКА. 11 ноября в Ярославле они прервали черную серию, а теперь сняли проклятие в Москве.ЦСКА по буллитам проиграл «Локомотиву»ЦСКА проиграл «Локомотиву» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Спартак», зачем эти понты?! Невероятный камбэк москвичей в матче со «Слованом»«Спартак», зачем эти понты?! Невероятный камбэк москвичей в матче со «Слованом»Красно-белые выдали умопомрачительную концовку, отыграв четыре шайбы в Братиславе. Но все равно уступили по буллитам – 5:4.«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в Испании«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в ИспанииУкраинский защитник Сергей Гаркуша в интервью «Советскому спорту» – о том, как приехал в Испанию и почему не хочет уезжать.«Йокерит» дома обыграл рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Йокерита».«Спартак» по буллитам проиграл «Словану»«Слован» дома обыграл «Спартак» (5:4 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Торпедо» обыграло «Витязь»«Торпедо» дома взял верх над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. «Югра» победила «Сибирь», ЦСКА проиграл «Локомотиву» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.ЦСКА – «Локомотив» – 2:3 Б. Как это былоВ понедельник, 26 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА примет ярославский «Локомотив».«Югра» обыграла «Сибирь»«Югра» дома взяла верх над «Сибирью» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Лада
Ладакалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости