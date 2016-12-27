«Лада» обыграла «Салават», команды на двоих забросили 10 шайб
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» на домашнем льду обыграла «Салават Юлаев» со счетом 6:4.
В составе победителей дубль оформил Василий Стрельцов и по разу отличились Денис Зернов, Виктор Комаров, Никита Филатов и Масим Рыбин, а у гостей шайбы забросили Игорь Григоренко, Дмитрий Мальцев, Энвер Лисин и Дмитрий Макаров.
«Салават» с 72 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Лада» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 52 очка.
В следующем туре команда из Тольятти 3 января примет магнитогорский «Металлург», а подопечные Игоря Захаркина также сыграют с «Магниткой», но пятью днями ранее.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Салават Юлаев - 6:4 (4:1, 1:0, 1:3)
Голы:
Зернов 3:43 (1:0). Комаров (Филатов), 5:36 (2:0). Григоренко 11:08 (2:1). Стрельцов В. (Мокшанцев), 11:59 (3:1). Стрельцов В. (Бочаров), 13:53 (4:1). Филатов (Иванов, Шенфельд), 36:00 (5:1). Рыбин (Белоусов), 41:32 (6:1). Мальцев (Гареев), 44:03 (6:2). Лисин (Бодров Е.), 47:01 (6:3). Макаров Д. (Корнеев), 48:06 (6:4).
Место и дата
27 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция