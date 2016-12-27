«Лада» обыграла «Салават», команды на двоих забросили 10 шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» на домашнем льду обыграла «Салават Юлаев» со счетом 6:4.

В составе победителей дубль оформил Василий Стрельцов и по разу отличились Денис Зернов, Виктор Комаров, Никита Филатов и Масим Рыбин, а у гостей шайбы забросили Игорь Григоренко, Дмитрий Мальцев, Энвер Лисин и Дмитрий Макаров.

«Салават» с 72 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Лада» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 52 очка.

В следующем туре команда из Тольятти 3 января примет магнитогорский «Металлург», а подопечные Игоря Захаркина также сыграют с «Магниткой», но пятью днями ранее.

КХЛ

Регулярный чемпионат