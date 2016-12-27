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Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

По информации издания «Спорт День за Днем», защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита».

Отмечается, что несколько часов назад футболист подписал контракт с питерской командой, рассчитанный на 4 года. 

Также сообщается, что сумма трансфера составила 300 тысяч евро (фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте Цаллагова). В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел во всех турнирах за «Крылья» 19 матчей и отдал одну голевую передачу.

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