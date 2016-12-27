Мирча Луческу: Дзюба и Лодыгин высказали друг другу все, что у них было на душе

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о конфликте между форвардом Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным.



Напомним, ранее сообщалось, что после выездного матча с «Краснодаром», у футболистов произошла драка в раздевалке. Отмечалось, что нападающий был недоволен игрой своего партнера.



«Два игрока повздорили – это абсолютно нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали друг другу все, что у них было на душе. Потом подали друг другу руки, и на этом все закончилось. Не знаю, откуда вы все это берёте. Атмосфера в команде очень хорошая. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом: было очень легко поймать тот мяч и не отправлять его в зону, которую он не мог контролировать. Это нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом все и закончилось», – сказал специалист.