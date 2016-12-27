Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Ак Барс2 : 3СКА
Футбол  Ливерпуль2 : 1Сток Сити
Хоккей  Лада6 : 4Салават Юлаев
Хоккей  Йокерит2 : 2Динамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мирча Луческу: Дзюба и Лодыгин высказали друг другу все, что у них было на душе

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о конфликте между форвардом Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным.

Напомним, ранее сообщалось, что после выездного матча с «Краснодаром», у футболистов произошла драка в раздевалке. Отмечалось, что нападающий был недоволен игрой своего партнера.

«Два игрока повздорили – это абсолютно нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали друг другу все, что у них было на душе. Потом подали друг другу руки, и на этом все закончилось. Не знаю, откуда вы все это берёте. Атмосфера в команде очень хорошая. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом: было очень легко поймать тот мяч и не отправлять его в зону, которую он не мог контролировать. Это нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом все и закончилось», – сказал специалист.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»По информации издания «Спорт День за Днем», защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита».Мирча Луческу: Считаю Жулиано лучшим игроком РФПЛ, в дальнейшем он достигнет большегоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в первые дни работы с питерской командой, отметив, что лучшим игроком РФПЛ является полузащитник «Зенита» Жулаино.Поэтому он и не тренирует «Спартак». Курбан Бердыев как антигерой неделиПоэтому он и не тренирует «Спартак». Курбан Бердыев как антигерой недели«Советский спорт» по традиции выбирает главного отрицательного персонажа российского спорта за неделю.Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛДжикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Витсель еще не вел переговоры с «Шанхаем СИПГ»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель пока еще не вел переговоры с китайским клубом «Шанхай СИПГ», который заинтересован в приобретении бельгийского футболиста, сообщает «Спорт день за днем».Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»«Советский спорт» оценивает вероятность переезда капитана сборной Голландии из Мюнхена в Россию.Итальянский журналист: Роббен подходит для чемпионата РоссииИтальянский журналист Микаэль Брага, пишущий про российский футбол для MondoSportivo.net и La Gazzetta dello Sport, считает, что полузащитник «Баварии» Арьен Роббен идеально впишется в чемпионат России. Вчера появилась информация, что футболист может перейти в питерский «Зенит».Андрей Червиченко: Кокорина в любом приличном европейском клубе давно бы посадили на скамейкуБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансферной политике «Зенита» в уходящем году.Дмитрий Хомуха: Уровень чемпионата России не позволяет рассчитывать на победу в Лиге ЕвропыРоссийский тренер Дмитрий Хомуха оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Ростова» на победу в Лиге Европы.«Зенит» готов заплатить за Цаллагова 300 тысяч евро«Зенит» предлагает «Крыльям Советов» 300 тысяч евро за защитника Ибрагима Цаллагова, сообщает «Матч ТВ».Трансфер мечты. История странного перехода Новосельцева в «Зенит»Трансфер мечты. История странного перехода Новосельцева в «Зенит»Обозреватель «Советского спорта» изучил особенности национальных футбольных трансферов.Защитник «Волгаря» Зуйков: Со стороны «Зенита» есть интерес ко мнеГлавный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев рассказал об интересе «Зенита» к защитнику астраханцев Сергею Зуйкову.«Краснодар» и «Рубин» претендуют на полузащитника «Уфы» СтоцкогоХавбек «Уфы» Дмитрий Стоцкий этой зимой может сменить клубную прописку.«Зенит» намеревается приобрести Роббена у «Баварии»Питерский «Зенит» намеревается приобрести у мюнхенской «Баварии» полузащитника Арьена Роббена. Об этом сообщает итальянский портал ItaSportPress.Спортивный директор «Томи»: Предложение по трансферу Погребняка от «Зенита» нам не поступалоСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе Кирилла Погребняка в «Зенит».Лука Джорджевич: Сделаем все возможное, чтобы «Спартак» вновь остался без чемпионстваНападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о первоочередных задачах питерской команды.Генподрядчик: Строительные работы на стадионе ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге завершеныСтроительные работы на стадионе в Санкт-Петербурге, входившие в контракт генподрядчика возведения арены, завершены. Об этом сообщила пресс-секретарь генподрядчика строительства компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк.«Зенит» близок к подписанию полузащитника «Аякса» ГуделяПолузащитник «Аякса» Неманья Гудель близок к переходу в «Зенит», сообщает «Спортфакт».Документы о сдаче стадиона на Крестовском будут подписаны сегодня26 декабря будут подписаны документы о сдаче стадиона на Крестовском острове в Петербурге, сообщила в своем Твиттере руководитель пресс-службы генподрядчика Екатерина Гигиняк.ВИДЕО ДНЯ: Мамаев исполнил песню Александра РозенбаумаПолузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев сыграл на гитаре песню известного российского музыканта Александра Розенбаума.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Юрий Лодыгин
Юрий Лодыгинвсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости