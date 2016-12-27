Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Йокерит2 : 3 ОТДинамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)0 : 2Швейцария (U-20)
Хоккей  Ак Барс4 : 3 БСКА
Футбол  Ливерпуль4 : 1Сток Сити
Хоккей  Давос1 : 1Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тимофей Мозгов – 36-й в рейтинге легионеров НБА

Источник:  ESPNКомментарии

Российский центровой «Лос Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов расположился на 36-м месте в рейтинге легионеров Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN.

Возглавил рейтинг баскетболист из «Кливленда» Кайри Ирвинг, родившийся в Австралии. 

Рейтинг лучших легионеров НБА:

1. Кайри Ирвинг (Австралия) «Кливленд Кавальерс»
2. Яннис Адетокунбо (Греция) «Милуоки Бакс»
3. Эл Хорфорд (Доминиканская Республика) «Бостон Селикс»
4. Кристапс Порзингис (Латвия) «Нью-Йорк Никс»
5. Марк Газоль (Испания) «Мемфис Гриззлиз»
6. Стивен Адамс (Новая Зеландия) «Оклахома-Сити Тандер»
7. Руди Гобер (Франция) «Юта Джаз»
8. Дирк Новицки (Германия) «Даллас Маверикс»
9. Никола Йокич (Сербия) «Денвер Наггетс»
10. Николя Батюм (Франция) «Шарлотт Хорнетс»
…36. Тимофей Мозгов (Россия) «Лос-Анджелес Лейкерс»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет»Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет».Old School. Как в НБА вернулись штрафные броски «из-под юбки»Old School. Как в НБА вернулись штрафные броски «из-под юбки»20-летний форвард «Хьюстона» Чинану Онуаку удивил и развеселил всех.Подарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в РождествоПодарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в РождествоКак Тимофей Мозгов принес «Лейкерс» победу на Рождество и другие события недели в обзоре НБА от «Советского спорта».НБА. «Портленд» проиграл «Торонто», «Клипперс» уступил «Денверу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Кармело Энтони подарил машину подростку, страдающему онкологическим заболеваниемФорвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони подарил внедорожник KIA Sorento 17-летнему Джаррелу Ларе, страдающему редким онкологическим заболеванием.Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события неделиСтарт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Звездные войны НБА. А лидер ли Кармело Энтони?Звездные войны НБА. А лидер ли Кармело Энтони?«Советский спорт» о том, почему один из самых звездных игроков НБА рискует так никогда и не выиграть чемпионский титул.НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Чикаго», «Лейкерс» обыграли «Клипперс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.19 очков Мозгова помогли «Лейкерс» победить «Клипперс»Баскетболисты «Лейкерса» на домашней арене нанесли поражение «Клипперсу».Переход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утраПереход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.«Оклахома» дома обыграла «Миннесоту»В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25).33 очка Олдриджа помогли «Сан-Антонио» разгромить «Чикаго»В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке разгромил «Чикаго Буллз» со счетом 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24).«Кливленд» одержал пятую победу кряду, обыграв «Голден Стэйт» (видео)«Кливленд» одержал пятую победу кряду, обыграв «Голден Стэйт» (видео)В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21).«Бостон» в гостях обыграл «Нью-Йорк»Матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорком» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 119:114 в пользу «Бостона».НБА. «Лейкерс» проиграли «Орландо», «Кливленд» разгромил «Бруклин» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» проиграли «Орландо», Мозгов набрал 4 очкаБаскетболисты «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уверенно обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс».НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин», «Клипперс» победил «Сан-Антонио» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Лейкерс» проиграли «Майами», Мозгов набрал 14 очковБаскетболисты «Лейкерс» проиграли «Майами» в регулярном чемпионате НБА.НБА. «Портленд» проиграл «Далласу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» проиграл «Шарлотт», Мозгов очков не набралВ матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счетом 113:117 (41:35, 32:24, 23:35, 17:23).
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости