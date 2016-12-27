Тимофей Мозгов – 36-й в рейтинге легионеров НБА
Российский центровой «Лос Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов расположился на 36-м месте в рейтинге легионеров Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN.
Возглавил рейтинг баскетболист из «Кливленда» Кайри Ирвинг, родившийся в Австралии.
Рейтинг лучших легионеров НБА:
1.
Кайри Ирвинг (Австралия) «Кливленд
Кавальерс»
2. Яннис Адетокунбо (Греция) «Милуоки Бакс»
3. Эл Хорфорд (Доминиканская Республика) «Бостон Селикс»
4. Кристапс Порзингис (Латвия) «Нью-Йорк Никс»
5. Марк Газоль (Испания) «Мемфис Гриззлиз»
6. Стивен Адамс (Новая Зеландия) «Оклахома-Сити Тандер»
7. Руди Гобер (Франция) «Юта Джаз»
8. Дирк Новицки (Германия) «Даллас Маверикс»
9. Никола Йокич (Сербия) «Денвер Наггетс»
10. Николя Батюм (Франция) «Шарлотт Хорнетс»
…36. Тимофей Мозгов (Россия) «Лос-Анджелес Лейкерс»