Дубль Огурцова принес победу «Нефтехимику» в матче с «Северсталью»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Северсталь» со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Огурцов и по разу отличись Игорь Бортников и Рикар Йюнге, а гостей шайбы забросили Максим Ткачев, Даниил Вовченко, Юрий Трубачев.

«Нефтехимик2 с 58-ю очками занимает девятое место в Восточной конференции, а «Северсталь» на Западе расположилась на 13-й строчке, имея в активе 51 очко.

В следующем туре команда из Череповца 29 декабря сыграет с «Ак Барсом», а подопечные Андрея Назарова в этот же день встретятся с «Витязем».

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