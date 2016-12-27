Дубль Огурцова принес победу «Нефтехимику» в матче с «Северсталью»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Северсталь» со счетом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Дмитрий Огурцов и по разу отличись Игорь Бортников и Рикар Йюнге, а гостей шайбы забросили Максим Ткачев, Даниил Вовченко, Юрий Трубачев.
«Нефтехимик2 с 58-ю очками занимает девятое место в Восточной конференции, а «Северсталь» на Западе расположилась на 13-й строчке, имея в активе 51 очко.
В следующем туре команда из Череповца 29 декабря сыграет с «Ак Барсом», а подопечные Андрея Назарова в этот же день встретятся с «Витязем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Северсталь - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Огурцов (Бортников, Порядин), 11:00 (1:0). Бортников (Первышин, Полыгалов), 14:38 (2:0). Трунёв (Вовченко), 19:35 (2:1). Вовченко (Стасенко), 21:12 (2:2). Гюнге (Столяров, Сергеев), 34:41 (3:2). Трубачёв (Вовченко), 46:41 (3:3). Огурцов (Столяров, Сергеев), 53:21 (4:3).
Место и дата
27 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция