Александр Бубнов: Молло – игрок для решения самых серьезных целей

Футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил игру полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло, отметив, что игрок не покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно.



«Я удивлен, почему француз еще не в топ-клубе?! Это готовый игрок для решения самых серьезных целей как минимум в РФПЛ. Таких универсалов у нас мало – может сыграть на любом фланге атаки, плеймейкера, оттянутого форварда. Он только приехал в Россию, как отдал три голевые передачи на «Петровском»! Так что не сомневаюсь – Молло зимой поменяет клуб и усилит кого-то из лидеров», – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний Молло провел во всех турнирах за «Крылья» 13 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 3 млн евро, а его контракт с самарской командой рассчитан до 2019 года.

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