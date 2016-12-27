Гендиректор «Крыльев Советов» не подтверждает переход Цаллагова в «Зенит»

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не подтвердил информацию о переходе защитника самарского клуба Ибрагима Цаллагова в «Зенит».



- У меня нет документов, подтверждающих переход Цаллагова в «Зенит» или какой-либо другой клуб. Официально игрок находится в отпуске. В то же время, у Цаллагова в контракте есть пункт об отступных и он может вести переговоры, - сказал Виталий Шашков корреспонденту «Советского спорта».



В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел во всех турнирах за «Крылья» 19 матчей и отдал одну голевую передачу.



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