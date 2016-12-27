СКА в серии буллитов проиграл «Ак Барсу», прервав девятиматчевую победную серию
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях проиграл «Ак Барсу» по
буллитам со счетом 3:4.
В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, еще одну
шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса» отличились Федор Малыхин, Михаил
Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил Федор Малыхин.
Напомним, следующий матч армейцы проведут 29 декабря
в Петербурге против «Локомотива». Клуб из Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой
«Северсталью».
После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками.
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Матч
Ак Барс - СКА - 4:3 Б. (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Дадонов 2:23 (0:1). Малыхин (Обухов, Охтамаа), 12:40 (1:1). Глухов (Захарчук, Пайгин), 14:36 (2:1). Шипачёв (Гусев), 17:44 (2:2). Шипачёв (Херсли, Белов), 22:23 (2:3). Секач 53:59 (3:3).
Победный буллит:
Малыхин - 4:3.
Место и дата
27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция