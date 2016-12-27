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Александр Бубнов: Цаллагов – конкурент для Смольникова, он может прогрессировать в «Зените»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном трансфере защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова в «Зенит».

«Я давно слежу за Цаллаговым и помню его еще по выступлению за молодежную сборную России. У него отличные данные для игры по всей бровке. Это конкурент для Игоря Смольникова. К тому же готов сыграть при необходимости и в опорной зоне. Думаю, Цаллагов может прогрессировать в «Зените» и даже побороться за место в сборной России. Такие игроки нам нужны», – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru.

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