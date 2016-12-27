Ковальчук завершил результативную серию из 13 матчей подряд
Матч с «Ак Барсом» прервал результативную серию 33-летнего нападающего СКА Ильи Ковальчука, который набирал очки в тринадцати матчах подряд.
Эта серия началась 11 ноября в гостевом матче против «Витязя» (4:0). Всего Илья за полтора месяца пополнил личный бомбардирский счет на 20 очков (6+14). СКА на протяжении этой серии уступил только однажды – 17 ноября дома «Автомобилисту» - 1:2.
Напомним, что сейчас СКА уверенно лидирует в чемпионате КХЛ: 103 очка за 42 матча.
Илья Ковальчук, у которого 56 очков по системе «гол+пас» (22+34), почти догнал в споре бомбардиров лидера Сергея Мозякина из «Металлурга» (Мг) – у него 61 очко (32+29).
Матч
Ак Барс - СКА - 4:3 Б. (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Дадонов 2:23 (0:1). Малыхин (Обухов, Охтамаа), 12:40 (1:1). Глухов (Захарчук, Пайгин), 14:36 (2:1). Шипачёв (Гусев), 17:44 (2:2). Шипачёв (Херсли, Белов), 22:23 (2:3). Секач 53:59 (3:3).
Победный буллит:
Малыхин - 4:3.
Место и дата
27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция