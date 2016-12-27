Мирча Луческу: К весне я жду экстраординарного Дзюбу
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ»
поделился мнением о футболистах петербургской команды Евгении Чернове и Артеме
Дзюбе.
– Можете оценить уровень молодых российских игроков
на примере Чернова?
– Чернов появился по необходимости: Ломбертс поздно
присоединился к команде из-за травмы и не участвовал
в предсезонной подготовке, Кришито пришлось ставить в центр,
а у Жиркова была травма стопы. У нас возникли проблемы слева,
поэтому Чернов и появился. Он не очень молодой, ему уже 24.
Посмотрим на него в межсезонье, в играх. Этой зимой
мы опять возьмем на сборы молодых игроков.
– Как вам работается с Дзюбой?
– С ним никакой проблемы. Он начал чемпионат
травмированным, поэтому его потенциал пока непонятен —
он ни разу не чувствовал себя на все 100. Но для нас
было важно, что даже в таком состоянии он продолжил играть.
В целом это отличный парень, который очень важен для нашего коллектива
и атмосферы в нем. Но я думаю, что на данный момент
он не раскрылся даже на 50%. К весне я жду
экстраординарного Дзюбу, –
рассказал Луческу «Матч ТВ».
Напомним, Мирча Луческу подписал контракт с «Зенитом» в мае 2016
года. Под его руководством сине-бело-голубые провели 26 матчей, одержали 17
побед, пять раз сыграли вничью и четыре раза проиграли.
Евгений Чернов выступает за
сине-бело-голубых с 2016 года, за это время игрок провел 5 матчей за основную
команду, в которой дебютировал 24 октября в игре против «Оренбурга»
(1:0). Нынешний сезон защитник начинал в составе «Зенита-2».
Артем Дзюба перешел в
«Зенит» в 2015 году из московского «Спартака» и с этого момента провел за
петербургский клуб 64 игры, забив 31 мяч.