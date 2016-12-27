Мирча Луческу: К весне я жду экстраординарного Дзюбу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о футболистах петербургской команды Евгении Чернове и Артеме Дзюбе.

– Можете оценить уровень молодых российских игроков на примере Чернова?

– Чернов появился по необходимости: Ломбертс поздно присоединился к команде из-за травмы и не участвовал в предсезонной подготовке, Кришито пришлось ставить в центр, а у Жиркова была травма стопы. У нас возникли проблемы слева, поэтому Чернов и появился. Он не очень молодой, ему уже 24. Посмотрим на него в межсезонье, в играх. Этой зимой мы опять возьмем на сборы молодых игроков.

– Как вам работается с Дзюбой?

– С ним никакой проблемы. Он начал чемпионат травмированным, поэтому его потенциал пока непонятен — он ни разу не чувствовал себя на все 100. Но для нас было важно, что даже в таком состоянии он продолжил играть. В целом это отличный парень, который очень важен для нашего коллектива и атмосферы в нем. Но я думаю, что на данный момент он не раскрылся даже на 50%. К весне я жду экстраординарного Дзюбу, – рассказал Луческу «Матч ТВ».

Напомним, Мирча Луческу подписал контракт с «Зенитом» в мае 2016 года. Под его руководством сине-бело-голубые провели 26 матчей, одержали 17 побед, пять раз сыграли вничью и четыре раза проиграли.

Евгений Чернов выступает за сине-бело-голубых с 2016 года, за это время игрок провел 5 матчей за основную команду, в которой дебютировал 24 октября в игре против «Оренбурга» (1:0). Нынешний сезон защитник начинал в составе «Зенита-2».

Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году из московского «Спартака» и с этого момента провел за петербургский клуб 64 игры, забив 31 мяч.