Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Йокерит2 : 3 ОТДинамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)0 : 2Швейцария (U-20)
Хоккей  Ак Барс4 : 3 БСКА
Футбол  Ливерпуль4 : 1Сток Сити
Хоккей  Давос1 : 1Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мирча Луческу: Тиагу Майа? Мы даже не рассматривали его трансфер

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о слухах про трансфер полузащитника «Сантоса» Тиагу Майи.

- Да, газеты пишут про Тиагу Майа, но он стоит очень много денег. Может, это и талантливый парень, но мы даже не рассматривали его трансфер. Просто кто-то бросил фразу, и была написана маленькая заметка, после которой возник целый медиа-взрыв, - рассказал Луческу «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что «Зенит» предлагал за Майю 18 миллионов евро, но футболист отказал, так как хочет играть в сильном европейском чемпионате.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мирча Луческу: К весне я жду экстраординарного ДзюбуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о футболистах петербургской команды Евгении Чернове и Артеме Дзюбе.Зачем «Зениту» Цаллагов?Зачем «Зениту» Цаллагов?«Советский спорт» оценил перспективы потенциального новичка сине-бело-голубых.Александр Бубнов: Цаллагов – конкурент для Смольникова, он может прогрессировать в «Зените»Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном трансфере защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Гендиректор «Крыльев Советов» не подтверждает переход Цаллагова в «Зенит»Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не подтвердил информацию о переходе защитника самарского клуба Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Александр Бубнов: Молло – игрок для решения самых серьезных целейФутбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил игру нападающего «Крыльев Советов» Йоана Молло, отметив, что игрок не покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно.Мирча Луческу: Дзюба и Лодыгин высказали друг другу все, что у них было на душеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о конфликте между форвардом Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным.Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»По информации издания «Спорт День за Днем», защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита».Сокровища Сулеймана. Кому пригодятся лидеры «Анжи»Сокровища Сулеймана. Кому пригодятся лидеры «Анжи»«Советский спорт» разбирается, кто из футболистов махачкалинского клуба пригодился бы другим командам РФПЛ.Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея МикуликаСамедов. Точка невозврата. Колонка Сергея Микулика«Обозреватель «Советского спорта» – о затянувшемся трансфере полузащитника сборной России.Мирча Луческу: Считаю Жулиано лучшим игроком РФПЛ, в дальнейшем он достигнет большегоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в первые дни работы с питерской командой, отметив, что лучшим игроком РФПЛ является полузащитник «Зенита» Жулаино.Агент Адриано: Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубомФутбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал об отношении своего клиента к московскому «Спартаку» и его главному тренеру Массимо Каррере.Дьяков может вернуться в московское «Динамо»Защитник Виталий Дьяков может вернуться в «Динамо», которому принадлежат права на футболиста.Зидан вернет из «Айнтрахта» 19-летнего защитника на замену ПепеЗащитник мадридского «Реала» Пепе может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Marca.«Анжи» объявил о предстоящей продаже ведущих игроковОб этом говорится в официальном заявлении клуба.Защитник «Химок» Шумских приглашен на просмотр в «Амкар»Защитник футбольного клуба «Химки» Алексей Шумских получил приглашение на просмотр в «Амкар».«Милан» и «Рома» поборются за УилшераПолузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут», может переехать в чемпионат Италии.Адриано Галлиани: Трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможенГенеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе к форварду «россонери» Луису Адриано со стороны московского «Спартака».Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛДжикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Арсенал»: Клуб ведет переговоры с Комбаровым, Дьякова в команде точно не будетПрезидент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым.Агент: «Спартак» может купить Йоветича? Любому игроку очень тяжело покинуть ИталиюАгент Томислав Эрцег, представляющий агентство LIAN SPORTS, которое занимается делами нападающего «Интера» Стевана Йоветича, прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Спартака».

Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы