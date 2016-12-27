Мирча Луческу: Тиагу Майа? Мы даже не рассматривали его трансфер

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о слухах про трансфер полузащитника «Сантоса» Тиагу Майи.

- Да, газеты пишут про Тиагу Майа, но он стоит очень много денег. Может, это и талантливый парень, но мы даже не рассматривали его трансфер. Просто кто-то бросил фразу, и была написана маленькая заметка, после которой возник целый медиа-взрыв, - рассказал Луческу «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что «Зенит» предлагал за Майю 18 миллионов евро, но футболист отказал, так как хочет играть в сильном европейском чемпионате.