Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Йокерит2 : 3 ОТДинамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)0 : 2Швейцария (U-20)
Хоккей  Ак Барс4 : 3 БСКА
Футбол  Ливерпуль4 : 1Сток Сити
Хоккей  Давос1 : 1Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет»

Комментарии

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет».

«Я серьезно увлекся баскетболом именно в школе. И так же, как спортсмены «Локобаскета», принимал участие в школьных соревнованиях. Я постараюсь вдохновлять участников «Школьной лиги» своим личным примером и радовать ребят присутствием и, конечно же, подарками. Ведь большой баскетбол начинается с таких турниров, как «Локобаскет», – сказал Мозгов.

Напомним. Тимофей Мозгов – единственный российский баскетболист, играющий в Национальной баскетбольной ассоциации. В составе сборной России по баскетболу Тимофей является обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 и Олимпийских игр 2012 года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тимофей Мозгов – 36-й в рейтинге легионеров НБАРоссийский центровой «Лос Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов расположился на 36-м месте в рейтинге легионеров Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN US.Подарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в РождествоПодарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в РождествоКак Тимофей Мозгов принес «Лейкерс» победу на Рождество и другие события недели в обзоре НБА от «Советского спорта».19 очков Мозгова помогли «Лейкерс» победить «Клипперс»Баскетболисты «Лейкерса» на домашней арене нанесли поражение «Клипперсу».«Лейкерс» проиграли «Орландо», Мозгов набрал 4 очкаБаскетболисты «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уверенно обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс».«Лейкерс» проиграли «Майами», Мозгов набрал 14 очковБаскетболисты «Лейкерс» проиграли «Майами» в регулярном чемпионате НБА.«Лейкерс» проиграл «Шарлотт», Мозгов очков не набралВ матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счетом 113:117 (41:35, 32:24, 23:35, 17:23).Перстень для Мозгова. Чем запомнится неделя в НБАПерстень для Мозгова. Чем запомнится неделя в НБАОсновные события сильнейшей баскетбольной лиги мира – в обзоре недели от «Советского спорта».Мозгову вручили чемпионский перстень НБА (видео)Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов получил перстень чемпиона НБА-2016 из рук главного тренера «Кливленда» Тайрона Лю.«Лейкерс» уступили «Кливленду», Мозгов набрал два очкаБаскетболисты «Кливленда» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс».«Лейкерс» обыграли «Филадельфию», Мозгов набрал 4 очкаБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Филадельфию».Дабл-дабл Мозгова не помог «Лейкерс» в матче с «Бруклином»Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Бруклину».8 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от седьмого поражения подряд в НБА«Сакраменто» одержал победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.«Нью-Йорк» нанес «Лейкерс» шестое поражение кряду, Мозгов набрал четыре очка«Нью-Йорк» нанес «Лейкерс» шестое поражение кряду, Мозгов набрал четыре очкаВ матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 112:118 (34:35, 22:22, 19:27, 37:32).Агент Мозгова: На баскетболе в Лос-Анджелесе аншлагиАгент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Максим Шарифьянов только что вернулся из Лос-Анджелеса, где навещал своего подопечного.«Дастин Хоффман рад появлению Мозгова в «Лейкерс»«Дастин Хоффман рад появлению Мозгова в «Лейкерс»Агент Тимофея Мозгова – о неудачной серии «Лейкерс», пробках в Лос-Анджелесе и разговоре со звездой Голливуда.Агент Мозгова: Хочется, чтобы Тимофея активнее использовали в атакеАгент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Максим Шарифьянов только что вернулся из Лос-Анджелеса, где навещал своего подопечного.«Лейкерс» крупно проиграли «Хьюстону», Мозгов набрал 11 очковБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Хьюстону».«Юта» обыграла «Лейкерс», Мозгов набрал 10 очков«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Юте» со счетом 101:107 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» проиграли «Мемфису», Мозгов набрал 13 очковБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Мемфису».«Лейкерс» крупно проиграли «Торонто», Мозгов набрал два очкаБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Торонто».
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости