Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет».

«Я серьезно увлекся баскетболом именно в школе. И так же, как спортсмены «Локобаскета», принимал участие в школьных соревнованиях. Я постараюсь вдохновлять участников «Школьной лиги» своим личным примером и радовать ребят присутствием и, конечно же, подарками. Ведь большой баскетбол начинается с таких турниров, как «Локобаскет», – сказал Мозгов.

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Напомним. Тимофей Мозгов – единственный российский баскетболист, играющий в Национальной баскетбольной ассоциации. В составе сборной России по баскетболу Тимофей является обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 и Олимпийских игр 2012 года.