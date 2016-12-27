«Ливерпуль» разгромил «Сток Сити» и вернулся на второе место в АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» в матче 18-го тура чемпионата Англии одержали разгромную победу над «Сток Сити».



Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

В составе победителей забитыми мячами отметились Адам Лаллана, Роберто Фирмино и Даниэл Старридж. Еще один гол «красных» на счету полузащитника «Стока» Жанелли Имбюла, который забил в собственные ворота.

Единственный мяч для гостей в самом начале встречи забил нападающий Джонатан Уолтерс.

Таким образом, «Ливерпуль», набрав 40 очков, выходит на второе место в таблице АПЛ и сокращает отрыв от лидирующего «Челси» до шести очков. В активе «Сток Сити» – 21 балл и 12-е место.

В следующем туре мерсисайдский клуб сыграет 31 декабря на своем поле с «Манчестер Сити», а «Сток» в тот же день проведет выездную встречу с «Челси».

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18-й тур