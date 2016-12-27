«Ливерпуль» разгромил «Сток Сити» и вернулся на второе место в АПЛ
Футболисты «Ливерпуля» в матче 18-го тура чемпионата Англии одержали разгромную победу над «Сток Сити».
Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
В составе победителей забитыми мячами отметились Адам Лаллана, Роберто Фирмино и Даниэл Старридж. Еще один гол «красных» на счету полузащитника «Стока» Жанелли Имбюла, который забил в собственные ворота.
Единственный мяч для гостей в самом начале встречи забил нападающий Джонатан Уолтерс.
Таким образом, «Ливерпуль», набрав 40 очков, выходит на второе место в таблице АПЛ и сокращает отрыв от лидирующего «Челси» до шести очков. В активе «Сток Сити» – 21 балл и 12-е место.
В следующем туре мерсисайдский клуб сыграет 31 декабря на своем поле с «Манчестер Сити», а «Сток» в тот же день проведет выездную встречу с «Челси».
АПЛ
18-й тур
Матч
Ливерпуль - Сток Сити - 4:1 (2:1)
Голы
Уолтерс 12 (0:1). Лаллана 34 (1:1). Фирмино 44 (2:1). Имбула 60 (3:1 - автогол). Старридж 70 (4:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Клайн, Мане, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 69), Милнер, Ориги (Старридж, 70), Фирмино (Морено, 79)
Сток Сити: Грант, Питерс, Мартинс Инди, Шоукросс, Джонсон, Аллен, Имбула, Уилан (Собхи, 66), Диуф (Афеллай, 75), Уолтерс, Крауч (Бони, 84)
Предупреждения:
нет - Аллен, 36
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
27 декабря 20:15, Энфилд, Онлайн-трансляция