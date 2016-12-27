Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Йокерит2 : 3 ОТДинамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)0 : 2Швейцария (U-20)
Хоккей  Ак Барс4 : 3 БСКА
Футбол  Ливерпуль4 : 1Сток Сити
Хоккей  Давос1 : 1Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Ташуев: На прошлой неделе должен был возглавить «Анжи»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-главный тренер «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о сорвавшемся возвращении в «Анжи».

– С руководством «Анжи» я разговаривал на прошлой неделе. Был в курсе всей ситуации (о смене курса и распродаже лидеров, – Прим. ред.). Ну, мне не привыкать, поэтому был готов помочь. Даже интересно было поработать с молодыми футболистами, сохранить команду, поставить игру, – говорит Ташуев.

– Переговоры были конкретными?
– Да, четкими и ясными. В субботу, 24 декабря, должны были объявить о моем назначении главным тренером «Анжи». Потом что-то изменилось. Что – не знаю.

Сокровища Сулеймана. Кому пригодятся лидеры «Анжи»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ташуев: Не сложится с «Анжи» – поеду налаживать связи в ПарижСергей Ташуев: Не сложится с «Анжи» – поеду налаживать связи в Париж«Анжи» распространил официальное заявление, в котором говорится, что клуб намерен продать ведущих игроков из-за финансовых проблем.Без денег и без голов. РФПЛ в сравнении с другими европейскими чемпионатамиБез денег и без голов. РФПЛ в сравнении с другими европейскими чемпионатами«Советский спорт» изучил, как смотрится чемпионат России на фоне других европейских лиг.Мирча Луческу: Тиагу Майа? Мы даже не рассматривали его трансферГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о слухах про трансфер полузащитника «Сантоса» Тиагу Майи.Мирча Луческу: К весне я жду экстраординарного ДзюбуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о футболистах петербургской команды Евгении Чернове и Артеме Дзюбе.Зачем «Зениту» Цаллагов?Зачем «Зениту» Цаллагов?«Советский спорт» оценил перспективы потенциального новичка сине-бело-голубых.Александр Бубнов: Цаллагов – конкурент для Смольникова, он может прогрессировать в «Зените»Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном трансфере защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Гендиректор «Крыльев Советов» не подтверждает переход Цаллагова в «Зенит»Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не подтвердил информацию о переходе защитника самарского клуба Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Денис Глушаков: Сказал Джикии, что ждем «проставы»Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о звонке новичку новичку команды Георгию Джикии.Александр Бубнов: Молло – игрок для решения самых серьезных целейФутбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил игру нападающего «Крыльев Советов» Йоана Молло, отметив, что игрок не покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно.Мирча Луческу: Дзюба и Лодыгин высказали друг другу все, что у них было на душеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о конфликте между форвардом Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным.Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»По информации издания «Спорт День за Днем», защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита».Сокровища Сулеймана. Кому пригодятся лидеры «Анжи»Сокровища Сулеймана. Кому пригодятся лидеры «Анжи»«Советский спорт» разбирается, кто из футболистов махачкалинского клуба пригодился бы другим командам РФПЛ.Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея МикуликаСамедов. Точка невозврата. Колонка Сергея Микулика«Обозреватель «Советского спорта» – о затянувшемся трансфере полузащитника сборной России.Денис Глушаков: Овечкин спросил: «Почему вы не бьете издалека, у вас сил нет?»Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как забивать дальние удары.Георгий Джикия: «Спартак» лидер, потому что хорош в оборонеГеоргий Джикия: «Спартак» лидер, потому что хорош в обороне23-летний защитник Георгий Джикия, который только-только подписал контракт со «Спартаком», дал интервью «Советскому спорту».Мирча Луческу: Считаю Жулиано лучшим игроком РФПЛ, в дальнейшем он достигнет большегоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в первые дни работы с питерской командой, отметив, что лучшим игроком РФПЛ является полузащитник «Зенита» Жулаино.Георгий Джикия: Кутепов – это лучший российский защитник в лигеНовичок «Спартака», защитник Георгий Джикия рассказал о конкурентах в команде.Денис Глушаков: Команда выучила итальянский матКапитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как главный тренер команды Массимо Каррера общается с игроками.Агент Адриано: Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубомФутбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал об отношении своего клиента к московскому «Спартаку» и его главному тренеру Массимо Каррере.Поэтому он и не тренирует «Спартак». Курбан Бердыев как антигерой неделиПоэтому он и не тренирует «Спартак». Курбан Бердыев как антигерой недели«Советский спорт» по традиции выбирает главного отрицательного персонажа российского спорта за неделю.

Анжи
Анжикалендарьстатистика
Сергей Ташуев
Сергей Ташуеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости