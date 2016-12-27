Сергей Ташуев: На прошлой неделе должен был возглавить «Анжи»

Экс-главный тренер «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о сорвавшемся возвращении в «Анжи».

– С руководством «Анжи» я разговаривал на прошлой неделе. Был в курсе всей ситуации (о смене курса и распродаже лидеров, – Прим. ред.). Ну, мне не привыкать, поэтому был готов помочь. Даже интересно было поработать с молодыми футболистами, сохранить команду, поставить игру, – говорит Ташуев.

– Переговоры были конкретными?

– Да, четкими и ясными. В субботу, 24 декабря, должны были объявить о моем назначении главным тренером «Анжи». Потом что-то изменилось. Что – не знаю.

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