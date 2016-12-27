В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Марис Бичевски и в овертайме забил Тим Сестито, а хозяев льда шайбы забросили Пекка Йормакка и Ессе Йоэнсу.

«Йокерит» с 70-ю очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположился на последней, 14-й строчке, имея в активе 39 очков.

В следующем туре рижская команда 3 января примет «Северсталь», а подопечные Юкка Ялонена 5 декабря сыграют со СКА.

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