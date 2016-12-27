Рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит»
В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит» со счетом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Марис Бичевски и в овертайме забил Тим Сестито, а хозяев льда шайбы забросили Пекка Йормакка и Ессе Йоэнсу.
«Йокерит» с 70-ю очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположился на последней, 14-й строчке, имея в активе 39 очков.
В следующем туре рижская команда 3 января примет «Северсталь», а подопечные Юкка Ялонена 5 декабря сыграют со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - Динамо Р - 2:3 О.Т. (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Йормакка (Регин, О'Нейлл), 2:24 (1:0 - бол.). Бичевскис (Дарзиньш), 11:08 (1:1). Бичевскис (Дарзиньш, Балинскис), 14:05 (1:2 - бол.). Йоэнсуу (Пильстрём, Риссанен), 29:07 (2:2). Сестито (Редлихc М., Фрайбергс), 64:37 (2:3).
Место и дата
27 декабря 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция