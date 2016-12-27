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Роман «rmN-» Палей: Мы планируем играть вместе длительное время

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Новичок команды Natus Vincere по Dota 2 Роман «rmN-» Палей в интервью CyberSport.ru рассказал о переходе в Na`Vi, новых товарищах по команде и поделился мнением о новом патче.

«Меня позвали в команду около месяца назад. В F5 была непростая ситуация, поэтому я сразу заинтересовался этим вариантом. Со мной связался менеджмент, и через какое-то время мы стали играть тестовые матчи. 

Данной пятеркой мы начали тренироваться совсем недавно. [До этого] играли с разными составами, пробовали разные лайнапы, но именно этот состав понравился больше всего. 

Думаю, что когда я буду играть под тегом Na'Vi, будет очень большое давление. Люди многого ожидают от команды. Наша цель — не то чтобы с первого раза выиграть «мейджор», но мы планируем играть вместе длительное время. Наверное, это самый большой шаг в моей карьере. 

GeneRaL не будет до 5 января, поэтому пока мы не можем тренироваться. Вернемся к тренировкам после Нового года, и, видимо, уже после WESG.

Dendi я знаю очень давно, он человек из первой «Доты», с первого «Инта». Человек очень весёлый, может сделать атмосферу позитивной, но может быть и серьезным во время игры. 

С GeneRaL я однажды уже играл — пару недель в составе  Elements Pro Gaming. Познакомился с ним около года назад. Он очень скилловый игрок, а его игра зависит от настроения. По крайней мере, такое у меня осталось о нем впечатление.  

Pajkatt — тоже добрый человек, который может быть позитивным. Мне кажется, что это качество есть почти у каждого игрока этой команды. На этом и делался акцент — чтобы команда была дружной. 

Biver я пока не слишком хорошо знаю, но, по первым впечатлениям, он такой же веселый, как и все. 

На первый взгляд, патч интересен. Я считаю, что благодаря новому патчу многие герои опять стали конкурентными — во многом из-за того, что получение опыта идет быстрее. И сама игра стала быстрее, поэтому некоторые герои вернулись в пул. Плюс таланты, хоть и не продуманы на 100%, но тоже дают дополнительную возможность улучшить героя».

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