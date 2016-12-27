Контракт по петербургскому стадиону не уменьшит расходы на социальные объекты города
Комитет по строительству разъяснил подробности
дополнительного контракта с генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском
острове.
- Сроки выполнения работ по контракту обусловлены сроками поставки
отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа,
которые составляют от двух до трех месяцев... Вышеуказанные денежные средства
были предусмотрены комитету по строительству при подготовке в 2016 году летних
поправок к бюджету Санкт-Петербурга и утверждены комитетом финансов.
Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов,
включенных в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется,
- говорится в сообщении комитета.
Напомним, летом 2016 года власти перенаправили 2,6 млрд
рублей на завершение строительства стадиона на Крестовском острове. Ранее эти
деньги планировалось потратить на строительство школ, больниц и детских садов.
26 декабря стало известно, что комитет по строительству Санкт-Петербурга и компания «Метрострой»
заключили контракт суммой в 952 миллиона 86 тысяч рублей, который
предусматривает дополнительные работы на петербургском стадионе.
«Зенит» проведет первый матч на
новой арене 23 апреля 2017 года в чемпионате России против
«Урала».
Строительные работы на
стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. В конце декабря стадион
планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка
Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на
строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.