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Контракт по петербургскому стадиону не уменьшит расходы на социальные объекты города

Источник:  Комитет по градостроительству Санкт-ПетербургаКомментарии

Комитет по строительству разъяснил подробности дополнительного контракта с генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском острове.

- Сроки выполнения работ по контракту обусловлены сроками поставки отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют от двух до трех месяцев... Вышеуказанные денежные средства были предусмотрены комитету по строительству при подготовке в 2016 году летних поправок к бюджету Санкт-Петербурга и утверждены комитетом финансов. Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется, - говорится в сообщении комитета.

Напомним, летом 2016 года власти перенаправили 2,6 млрд рублей на завершение строительства стадиона на Крестовском острове. Ранее эти деньги планировалось потратить на строительство школ, больниц и детских садов.

26 декабря стало известно, что комитет по строительству Санкт-Петербурга и компания «Метрострой» заключили контракт суммой в 952 миллиона 86 тысяч рублей, который предусматривает дополнительные работы на петербургском стадионе.

«Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года в чемпионате России против «Урала».

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.  

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