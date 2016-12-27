Главный тренер «Малаги» Хуанде Рамос покинул свой пост
Главный тренер футбольного клуба «Малага» Хуанде Рамос покинул свой пост, сообщает официальный сайт команды.
«Я до сих пор считаю, что эта команда имеет высокий потенциал, чтобы продолжать расти и достичь первоначальной цели. По этой причине я принял решение уйти сейчас, когда «Малага» располагается в турнирной таблице на 11-м месте, имея в активе 21 очко».
62-летний испанец возглавил «Малагу» во второй раз летом 2016 года, ранее он уже работал с этой командой в 2003-2004 году.
Напомним, что ранее Рамос работал в московском ЦСКА (2009), украинском «Днепре» (2010-2014), а также в английском «Тоттенхэме», мадридском «Реале», в «Барселоне Б», «Севильи», «Эспаньоле», «Бетисе» и ряде других испанских клубов.
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