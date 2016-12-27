Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)0 : 1Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)- : -Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)- : -Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер «Малаги» Хуанде Рамос покинул свой пост

Источник:  ФК «Малага»Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Малага» Хуанде Рамос покинул свой пост, сообщает официальный сайт команды.

«Я до сих пор считаю, что эта команда имеет высокий потенциал, чтобы продолжать расти и достичь первоначальной цели. По этой причине я принял решение уйти сейчас, когда «Малага» располагается в турнирной таблице на 11-м месте, имея в активе 21 очко».

62-летний испанец возглавил «Малагу» во второй раз летом 2016 года, ранее он уже работал с  этой командой в 2003-2004 году.

Напомним, что ранее Рамос работал в московском ЦСКА (2009), украинском «Днепре» (2010-2014), а также в английском «Тоттенхэме», мадридском «Реале», в «Барселоне Б», «Севильи», «Эспаньоле», «Бетисе» и ряде других испанских клубов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зидан вернет из «Айнтрахта» 19-летнего защитника на замену ПепеЗащитник мадридского «Реала» Пепе может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Marca.Защитник «Атлетика» Альварес, страдающий раком, успешно перенес операциюКак сообщает официальный сайт «Атлетика» из Бильбао, защитник Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичек.Сауль: Надеемся, что в 2017 году дела у «Атлетико» сложатся лучшеПолузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес подвел итоги 2016 года, отметив, что в команде никто не расстроен.Моуринью заблокировал трансфер Марсьяля в «Севилью»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mail.«Реал» установил ценник на Хамеса РодригесаРуководство мадридского «Реала» готово отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в другой клуб летом 2017 года.«Валенсия», «Интер» и «Марсель» претендуют на Оби МикелаПолузащитник «Челси» Джон Оби Микел может сменить клуб в зимнее трансферное окно.«Барселона» предложит Энрике новый контракт«Барселона» предложит новый контракт главному тренеру Луису Энрике, потому что не хочет потерять испанского специалиста, сообщает Sport.es.Али Узденов: «Ростов» ведет переговоры по Навасу и ПолозуЧлен совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб рассчитывает договориться о продлении контрактов с защитником Сесаром Навасом и форвардом Дмитрием Полозом.Сесар Навас ведет переговоры о переходе из «Ростова» в «Осасуну»Защитник «Рубина» Сесар Навас может покинуть «Ростов» и перейти в «Осасуну». Об этом сообщают испанские СМИ.«Севилья» заинтересована в аренде Марсьяля у «МЮ»Интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю проявляет «Севилья». Об этом сообщает французский сайт RMC Sport.«Вильярреал» поздравил Дениса Черышева с днем рожденияИспанский «Вильярреал» на своей странице в Twitter поздравил российского полузащитника Дениса Черышева с днем рождения.Китайские клубы ведут борьбу за ПепеЗащитник мадридского «Реала» Пепе может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.Агент Хамеса: Мой клиент не покинет «Реал» зимойФутбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, рассказал о планах своего клиента.Переход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утраПереход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Пепе заинтересовал ряд китайских клубовЗащитник мадридского «Реала» Пепе заинтересовал ряд китайских клубов, сообщает Marca.Китайский клуб предложил Турану 50 млн евро за три годаКитайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» объявил об интересе к полузащитнику «Барселоны» Арда Турану, сообщает Tuttomercatoweb.Суд Мадрида отменил решение в пользу президента «Реала» против газеты ASСуд провинции Мадрид отменил собственное решение, принятое 19 декабря в отношении иска президента «Реала» Флорентино Переса. Они постановили, что издание AS невиновно в клевете и не должно компенсировать президенту ущерб его чести и достоинству.Гонсало Игуаин: Дибала похож на МессиФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин сравнил своего партнера по команде Пауло Дибалу с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.«Челси» хочет приобрести у «Атлетико» Облака на замену КуртуаГолкипер «Атлетико» Ян Облак может стать игроком «Челси». Об этом сообщают испанские СМИ.Давид Вилья: Гвардиола – лучший тренер в моей карьереБывший нападающий сборной Испании Давид Вилья считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером, с которым ему доводилось работать.

Малага
Малагакалендарьстатистика
Хуанде Рамос
Хуанде Рамосвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости