МЧМ. Россия – США. Начало текстовой трансляции – 23:30 мск
В четверг вечером по московскому времени молодежная сборная
России по хоккею в своем третьем матче чемпионата мира сыграет со сверстниками
из США.
Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и
начнется в 23:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что команды России и США выступают в группе В, в
которой они соперничают со сборными Канады, Латвии и Словакии.
1 января в 04:00 (мск) подопечные Валерия Брагина в своем последнем матче на групповом этапе сыграют со словаками.
Матч
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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