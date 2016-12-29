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МЧМ. Россия – США. Начало текстовой трансляции – 23:30 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг вечером по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем третьем матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из США.

Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 23:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и США выступают в группе В, в которой они соперничают со сборными Канады, Латвии и Словакии.

1 января в 04:00 (мск) подопечные Валерия Брагина в своем последнем матче на групповом этапе сыграют со словаками.

Матч

Россия (U-20) - США (U-20)

Место и дата

29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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