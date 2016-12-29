КХЛ. «Салават Юлаев» - «Металлург» (Мг), СКА – «Локомотив» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
29 декабря
Матч
Место и дата
29 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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