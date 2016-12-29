Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария (U-20)2 : 4Швеция (U-20)
Хоккей  Салават Юлаев- : -Металлург
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Словакия (U-20)2 : 5США (U-20)
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КХЛ. «Салават Юлаев» - «Металлург» (Мг), СКА – «Локомотив» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Континентальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

29 декабря

Матч

Куньлунь Ред Стар - Адмирал

Место и дата

29 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Салават Юлаев - Металлург Мг

Место и дата

29 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Северсталь

Место и дата

29 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

СКА - Локомотив

Место и дата

29 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск). Начало текстовой трансляции – 17:00 мскВ четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Салават Юлаев» и «Металлург» из Магнитогорска.Андрей Светлаков: Игру наших с США посмотрю обязательно! Это важный матчАндрей Светлаков: Игру наших с США посмотрю обязательно! Это важный матчНовогоднее поздравление поклонникам армейцев от форварда ЦСКА Андрея Светлакова после победы в день рождения клуба.Самый нелепый автогол сезона в КХЛ, который вы вряд ли заметили (видео)Самый нелепый автогол сезона в КХЛ, который вы вряд ли заметили (видео)В матче «Нефтехимик» - «Северсталь» случился гол, который не поддается логическому объяснению.Дмитрий Квартальнов: Сегодня нашлись ребята, переломившие игруПосле победы над «Динамо» (5:3) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов посетовал на ненужные удаления и похвалил свою молодежь.Сергей Орешкин: Побежали забивать и нарвались на две контратакиПосле поражения от ЦСКА (3:5) главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин не стал ругать своего вратаря и объяснил причины неудачи.Спартак» уверенно в гостях переиграл «Сочи»Хоккеисты московского «Спартака» переиграли в гостях ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.Серпом по «Динамо». Как ЦСКА одолел бело-голубых в свой день рожденияСерпом по «Динамо». Как ЦСКА одолел бело-голубых в свой день рожденияОдев красивую ретро-форму с серпом и молотом на груди, армейцы впервые в этом сезоне одолели бело-голубых в основное время – 5:3.Дубль Светлакова принес ЦСКА волевую победу над «Динамо»Хоккеисты ЦСКА одержали волевую победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.КХЛ. «Спартак» обыграл «Сочи», ЦСКА победил «Динамо» (Москва) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Эдуард Занковец: По движению у нас это был один из самых лучших матчейГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Федор Канарейкин: От нападения хотелось бы больше агрессииГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал поражение от «Барыса» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.ЦСКА – «Динамо» (Москва) - 5:3. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между московскими ЦСКА и «Динамо».«Авангард» упустил шанс догнать «Магнитку», уступив «Барысу»«Барыс» дома взял верх над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.ВИДЕО ДНЯ: Единственная шайба в матче «Металлург» (Нк) – «Сибирь» была заброшена броском со вбрасыванияНападающий «Сибири» Константин Окулов, автор единственного гола во встрече регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом», отличился на редкость оригинальным способом.Гол Окулова принес «Сибири» победу над «Кузней»Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Сибири» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Букмекеры прогнозируют победу ЦСКА над московским «Динамо»Букмекерские конторы значительно выше оценивают шансы ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».Стефан Эллиот: СКА играет очень уверенно, много забивает. Против них всегда непростоЗащитник «Ак Барса» Стефан Эллиот поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3 Б).Патрик Херсли: У СКА в матче с «Ак Барсом» были моменты, чтобы отыгратьсяЗащитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).Олег Знарок: Ошибка в игре с «Ак Барсом» привела к овертаймуГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).Александр Пашков: Шестеркину и Коскинену уже тесновато – это одна из проблем СКАОлимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре вратарей СКА Игоря Шестеркина и Микко Коскинена.

КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости