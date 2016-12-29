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Евролига. «Црвена Звезда» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 21:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют сербская «Црвена Звезда» и московский ЦСКА.

Их матч пройдет в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В стартовых 14 матчах ЦСКА одержал 12 побед и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Црвены Звезды» было в активе шесть викторий при восьми поражениях.

Матч

Црвена Звезда - ЦСКА

Место и дата

29 декабря 21:00, Александар Николич, Онлайн-трансляция

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