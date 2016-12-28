Юрген Клопп: Марк Хьюз любит использовать Крауча в матчах против «Ливерпуля»
Главный тренер
«Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча против «Сток Сити»
в 18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом
4:1.
«Уверенность в
себе не входит в число проблем нашей команды. Мы знаем, каково качество нашей
игры, хоть и не всегда его показываем. Начало игры было очень сложным. План «Стока»
на матч состоял в высоком прессинге, особенно используя двух нападающих. Нам не
хватало терпения в игре в пас в эти минуты. Конечно, на нас оказывали серьезное
давление, но мы могли играть намного лучше. Когда у соперников был мяч, они
направляли его вверх, а там великолепно играл Крауч.
Мы многое
могли сделать лучше, но все же вынудили соперника пропустить два мяча в ответ
благодаря качеству нашей игры. Оба гола были очень хорошими и очень важными.
При счете 2:1 мы могли скорректировать нашу игру в перерыве и добавить во
втором тайме. Ребята забили прекрасный третий гол, а затем Даниэл Старридж «закрыл»
матч. Мы знали, что что у «Стока» хорошая команды. Марк Хьюз любит использовать
Крауча в матчах против «Ливерпуля». Не помню, сколько раз мы играли с ними, но,
по-моему, Крауч всегда был на поле», - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.
В
составе победителей забитыми мячами отметились Адам Лаллана, Роберто Фирмино и
Даниэл Старридж. Еще один гол «красных» на счету полузащитника «Стока» Жанелли
Имбюла, который забил в собственные ворота.
Единственный
мяч для гостей в самом начале встречи забил нападающий Джонатан Уолтерс.
Таким
образом, «Ливерпуль», набрав 40 очков, выходит на второе место в таблице АПЛ и
сокращает отрыв от лидирующего «Челси» до шести очков. В активе «Сток Сити» –
21 балл и 12-е место.
В следующем
туре мерсисайдский клуб сыграет 31 декабря на своем поле с «Манчестер Сити», а
«Сток» в тот же день проведет выездную встречу с «Челси».
АПЛ
18-й тур
Матч
Ливерпуль - Сток Сити - 4:1 (2:1)
Голы
Уолтерс 12 (0:1). Лаллана 34 (1:1). Фирмино 44 (2:1). Имбула 60 (3:1 - автогол). Старридж 70 (4:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Клайн, Мане, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 69), Милнер, Ориги (Старридж, 70), Фирмино (Морено, 79)
Сток Сити: Грант, Питерс, Мартинс Инди, Шоукросс, Джонсон, Аллен, Имбула, Уилан (Собхи, 66), Диуф (Афеллай, 75), Уолтерс, Крауч (Бони, 84)
Предупреждения:
нет - Аллен, 36
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
27 декабря 20:15, Энфилд, Онлайн-трансляция