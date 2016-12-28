Юрген Клопп: Марк Хьюз любит использовать Крауча в матчах против «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча против «Сток Сити» в 18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«Уверенность в себе не входит в число проблем нашей команды. Мы знаем, каково качество нашей игры, хоть и не всегда его показываем. Начало игры было очень сложным. План «Стока» на матч состоял в высоком прессинге, особенно используя двух нападающих. Нам не хватало терпения в игре в пас в эти минуты. Конечно, на нас оказывали серьезное давление, но мы могли играть намного лучше. Когда у соперников был мяч, они направляли его вверх, а там великолепно играл Крауч.

Мы многое могли сделать лучше, но все же вынудили соперника пропустить два мяча в ответ благодаря качеству нашей игры. Оба гола были очень хорошими и очень важными. При счете 2:1 мы могли скорректировать нашу игру в перерыве и добавить во втором тайме. Ребята забили прекрасный третий гол, а затем Даниэл Старридж «закрыл» матч. Мы знали, что что у «Стока» хорошая команды. Марк Хьюз любит использовать Крауча в матчах против «Ливерпуля». Не помню, сколько раз мы играли с ними, но, по-моему, Крауч всегда был на поле», - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

В составе победителей забитыми мячами отметились Адам Лаллана, Роберто Фирмино и Даниэл Старридж. Еще один гол «красных» на счету полузащитника «Стока» Жанелли Имбюла, который забил в собственные ворота.

Единственный мяч для гостей в самом начале встречи забил нападающий Джонатан Уолтерс.

Таким образом, «Ливерпуль», набрав 40 очков, выходит на второе место в таблице АПЛ и сокращает отрыв от лидирующего «Челси» до шести очков. В активе «Сток Сити» – 21 балл и 12-е место.

В следующем туре мерсисайдский клуб сыграет 31 декабря на своем поле с «Манчестер Сити», а «Сток» в тот же день проведет выездную встречу с «Челси».

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18-й тур