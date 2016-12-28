Сборная Канады обыграла «Давос» на Кубке Шпенглера

«Изменения только в плюс». Француз, игравший в Петербурге на ЧМ-2000 и сейчас

35-летний француз Йорик Трей в интервью Spb.Sovsport.ru – о чемпионате мира 2000 года, пути в НХЛ и проблемах с беженцами.