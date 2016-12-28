Сборная Канады обыграла «Давос» на Кубке Шпенглера
Матч группового турнира Кубка Шпенглера между «Давосом» и сборной
Канады завершился победой канадских хоккеистов. Итоговый счет матча – 4:3 в
пользу сборной Канады.
В составе победителей отличились Мэйсон Рэймонд, Кори Эммертон,
Джейкоб Микфликер и Эндрю Эббет. У «Давоса» забивали Пер Ледин, который сделал
дубль, и Даниэль Рахими.
Канада одержала первую победу в группе Каттини и набрала три очка. У «Давоса» осталось ноль очков. Напомним, что на Кубке Шпенглера играет сборная Канады, составленная из игроков европейских клубов.
Кубок Шпенглера
Группа Каттини
Матч
Давос - Канада - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Линдгрен (Рууту), 11:09 (1:0 - бол.). Рэймонд (Геноуэй Ч., Джеффри), 16:27 (1:1). Эммертон 27:57 (1:2 - мен.). Рахими 45:02 (2:2). Микфликер (Гормли), 46:37 (2:3). Эббетт (Геноуэй Ч.), 52:40 (2:4). Линдгрен (Визер М.), 55:18 (3:4).
Место и дата
27 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция