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Сборная Канады обыграла «Давос» на Кубке Шпенглера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группового турнира Кубка Шпенглера между «Давосом» и сборной Канады завершился победой канадских хоккеистов. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу сборной Канады.

В составе победителей отличились Мэйсон Рэймонд, Кори Эммертон, Джейкоб Микфликер и Эндрю Эббет. У «Давоса» забивали Пер Ледин, который сделал дубль, и Даниэль Рахими.

Канада одержала первую победу в группе Каттини и набрала три очка. У «Давоса» осталось ноль очков. Напомним, что на Кубке Шпенглера играет сборная Канады, составленная из игроков европейских клубов.

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

Матч

Давос - Канада - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы:

Линдгрен (Рууту), 11:09 (1:0 - бол.). Рэймонд (Геноуэй Ч., Джеффри), 16:27 (1:1). Эммертон 27:57 (1:2 - мен.). Рахими 45:02 (2:2). Микфликер (Гормли), 46:37 (2:3). Эббетт (Геноуэй Ч.), 52:40 (2:4). Линдгрен (Визер М.), 55:18 (3:4).

Место и дата

27 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция

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