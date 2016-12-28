Бесик Зоидзе: У «Дины» хорошее настроение перед новогодними каникулами
Главный тренер «Дины» Бесик
Зоидзе поделился впечатлениями после первой половины сезона.
«Настроение
перед новогодними каникулами у нас, конечно, хорошее, турнирное положение это
подразумевает. Но нужно сказать, что с самого первого дня мы старались не
думать о том, как будет играть команда в чемпионате и на каком месте мы
окажемся к концу года, хотя, конечно, у нас есть свои амбиции. То, что сегодня
у нас есть, - это плоды нашей работы. Мы не витаем в облаках, не живём в эйфории.
Мы знаем о наших проблемах, знаем, над чем надо работать, что усиливать.
Это всего лишь
первый круг, нас ждёт второй, предстоят кубковые игры, впереди много решающих
матчей, где будет решаться судьба Чемпионата и Кубка России. Кроме того, мы
примем участие и в Кубке Еременко, где хотелось бы, конечно, выглядеть
достойно. Текущее первое место - это всего лишь приятное осознание, это дает
стимул работать еще усерднее и с большим желанием, стремиться к хорошему
результату. Все мы понимаем, что это нужно беречь и наращивать. Какое место у
нас будет перед плей-офф, покажет второй круг, а пока эти цифры - лишь приятная
статистика», - цитирует Зоидзе официальный сайт «Дины».
Напомним, что «Дина»
лидирует в чемпионате, имея в активе 38 очков в 16 матчах.