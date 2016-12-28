Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 6Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)- : -Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)1 : 0Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бесик Зоидзе: У «Дины» хорошее настроение перед новогодними каникулами

Источник:  И.С.К. «Дина»Комментарии

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе поделился впечатлениями после первой половины сезона.

«Настроение перед новогодними каникулами у нас, конечно, хорошее, турнирное положение это подразумевает. Но нужно сказать, что с самого первого дня мы старались не думать о том, как будет играть команда в чемпионате и на каком месте мы окажемся к концу года, хотя, конечно, у нас есть свои амбиции. То, что сегодня у нас есть, - это плоды нашей работы. Мы не витаем в облаках, не живём в эйфории. Мы знаем о наших проблемах, знаем, над чем надо работать, что усиливать.

Это всего лишь первый круг, нас ждёт второй, предстоят кубковые игры, впереди много решающих матчей, где будет решаться судьба Чемпионата и Кубка России. Кроме того, мы примем участие и в Кубке Еременко, где хотелось бы, конечно, выглядеть достойно. Текущее первое место - это всего лишь приятное осознание, это дает стимул работать еще усерднее и с большим желанием, стремиться к хорошему результату. Все мы понимаем, что это нужно беречь и наращивать. Какое место у нас будет перед плей-офф, покажет второй круг, а пока эти цифры - лишь приятная статистика», - цитирует Зоидзе официальный сайт «Дины».

Напомним, что «Дина» лидирует в чемпионате, имея в активе 38 очков в 16 матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Дина» ушла в отпуск до 3 январяИгроки «Дины» будут находиться в отпуске 3 января. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Прогресс» уступил «Динамо», «Ухта» проиграла «Новой Генерации».Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата России по фини-футболу. Победы в них одержали московское «Динамо» и «Новая Генерация».Бесик Зоидзе: Ожидали, что повторный матч с «Тюменью» получится упорнымГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе после победы над «Тюменью» в матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу отдал должное характеру своих подопечных.Кака: Возможно, на последний матч года не хватило эмоцийГлавный тренер югорского «Газпрома-Югры» Кака после поражения от «Норильского никеля» в матче чемпионата России выразил сожаление от результата.«Дина» обыграла «Тюмень» и лидирует в СуперлигеСегодня завершились очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги. Вашему вниманию их результаты.«Газпром-Югра» обыграл «Норильский никель»Югорская «Газпром-Югра» на домашнем паркете нанесла поражение «Норильскому никелю» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.«Дина» дома уверенно обыграла «Тюмень»Московская «Дина» на домашнем паркете нанесла поражение «Тюмени» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.Ирина Великанова: Очень довольна своим дебютом в СуперлигеИрина Великанова, судья категории ФИФА, стала первой женщиной-арбитром, получившей допуск к работе на матчах российской мини-футбольной Суперлиги, войдя в состав судейской бригады матчей 10-го тура «Динамо»- «Ухта». Она поделилась своими впечатлениями после дебюта.Подмосковное «Динамо» обыграло «Ухту»Подмосковное «Динамо» во втором матче десятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграло «Ухту».«Газпром-Югра» дома разгромил КПРФ«Газпром-Югра» из Югорска в домашнем матче десятого тура чемпионата России обыграл московский КПРФ.«Синара» обыграла «Прогресс», «Динамо» разгромило «Ухту»В пятницу прошли два матча регулярного чемпионата российской мини-футбольной суперлиги. «Синара» обыграла «Прогресс», а московское «Динамо» крупно обыграло «Ухту».«Тюмень» в гостях проиграла КПРФМосковский клуб КПРФ в домашнем матче девятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Тюмень».«Синара» уступила КПРФ, «Дина» разгромила «Прогресс»Состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Во вторых матчах шестого тура победы одержали КПРФ и «Дина».«Синара» дома проиграла КПРФ«Синара» из Екатеринбурга в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу проиграла столичному клубу КПРФ.«Дина» не смогла обыграть «Прогресс»Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с московской «Диной» в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.«Сибиряк» обыграл «Ухту», «Новая Генерация» уступила КПРФСегодня состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Победы в них одержали «Сибиряк» и КПРФ.«Синара» и «Дина» сыграли вничью«Синара» из Екатеринбурга и «Дина» из Москвы сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.Фернандиньо: Матч с «Норильским Никелем» будет настоящейНападающий «Динамо» Фернандиньо поделился ожиданиями о предстоящем матче восьмого тура Суперлиги с «Норильским никелем». Эта игра пройдет 16 ноября в Щелково.Хет-трик Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Новой генерацией»«Гапзпром-Югра» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Новую генерацию».Темур Алекберов: У «Динамо» сейчас сложный периодГлавный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов после поражения своей команды от «Газпрома-Югры» во втором матче шестого тура чемпионата России посетовал на кадровые проблемы.

Дина
Динакалендарьстатистика
Суперлига
Суперлигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости