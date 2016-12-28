Серджио Маркионе: Лимит на расходы не сработает в Формуле-1

Президент «Феррари» Серджио Маркионе прокомментировал идею о лимите на расходы в Формуле-1. Он сказал, что не верит в реальность такого замысла.

«Реальность Ф-1 такова, что это очень дорогой вид спорта. Несмотря на все попытки FIA снизить уровень расходов, команды все равно находят лазейки для трат.

Я принимаю идею ограничения расходов, но многое зависит именно от нас. Я не верю, что такой лимит может сработать», - цитирует Маркионе Autosport.