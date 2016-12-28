Серджио Маркионе: Лимит на расходы не сработает в Формуле-1
Президент «Феррари» Серджио
Маркионе прокомментировал идею о лимите на расходы в Формуле-1. Он
сказал, что не верит в реальность такого замысла.
«Реальность Ф-1 такова, что это
очень дорогой вид спорта. Несмотря на все попытки FIA снизить уровень расходов,
команды все равно находят лазейки для трат.
Я
принимаю идею ограничения расходов, но многое зависит именно от нас. Я не верю,
что такой лимит может сработать», - цитирует Маркионе Autosport.
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