Этот день в истории: Ислам-Бека Альбиев отмечает 28-й день рождения
Сегодня
отмечает день рождения российский борец греко-римского стиля Ислам-Бека Альбиев.
Ему исполнилось 28 лет.
Альбиев –
олимпийский чемпион 2008 года. На Олимпиаде-2016 он в 1/8
финала проиграл борцу из Азербайджана Расулу Чунаеву. Некоторые
российские СМИ называли судейство этого поединка «странным».
Также в его
активе титул чемпиона мира 2009 года и серебряная медаль 2013 года. Двукратный
чемпион Европы, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы. Серебряный
призер летней Универсиады-2013 в Казани.
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