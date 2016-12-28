Этот день в истории: Ислам-Бека Альбиев отмечает 28-й день рождения

Сегодня отмечает день рождения российский борец греко-римского стиля Ислам-Бека Альбиев. Ему исполнилось 28 лет.

Альбиев – олимпийский чемпион 2008 года. На Олимпиаде-2016 он в 1/8 финала проиграл борцу из Азербайджана Расулу Чунаеву. Некоторые российские СМИ называли судейство этого поединка «странным».

Также в его активе титул чемпиона мира 2009 года и серебряная медаль 2013 года. Двукратный чемпион Европы, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы. Серебряный призер летней Универсиады-2013 в Казани.